https://ria.ru/20230719/otselenie-1884982716.html

Отселение нескольких сел у горящего полигона в Крыму проводится на сутки

Отселение нескольких сел у горящего полигона в Крыму проводится на сутки - РИА Новости, 19.07.2023

Отселение нескольких сел у горящего полигона в Крыму проводится на сутки

Власти Крыма приняли решение отселить, ориентировочно, на сутки жителей сел, расположенных рядом с горящим полигоном, сообщил советник главы региона Олег... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:10

2023-07-19T08:10

2023-07-19T09:25

олег крючков

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Власти Крыма приняли решение отселить, ориентировочно, на сутки жителей сел, расположенных рядом с горящим полигоном, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале. "Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки", — говорится в публикации.В региональном МЧС уточнили, что эвакуация коснется примерно 2225 жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.Крючков добавил, что организован объезд участка трассы "Таврида", "дороги на объезде хорошие, расстояния минимальные". Железнодорожное сообщение работает в обычном режиме, Крымский мост — в режиме реверса.Сегодня утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на военном полигоне в Кировском районе начался пожар, из-за этого перекрыт участок трассы "Таврида".Министр транспорта региона Николай Лукашенко добавил, что ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляют через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.В объезд перекрытого участка запустили автобусы межрегионального сообщения. Пункты пропуска на севере полуострова Армянск, Джанкой и Перекоп действуют в обычном режиме.Создан оперативный штаб, его возглавил Аксенов. Причины возгорания установит следствие, в результате ЧП никто не пострадал.

https://ria.ru/20230719/avtobusy-1884979771.html

https://ria.ru/20230719/pereprava-1884976056.html

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олег крючков, республика крым, происшествия