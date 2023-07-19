https://ria.ru/20230719/otselenie-1884982716.html
Отселение нескольких сел у горящего полигона в Крыму проводится на сутки
Отселение нескольких сел у горящего полигона в Крыму проводится на сутки - РИА Новости, 19.07.2023
Отселение нескольких сел у горящего полигона в Крыму проводится на сутки
Власти Крыма приняли решение отселить, ориентировочно, на сутки жителей сел, расположенных рядом с горящим полигоном, сообщил советник главы региона Олег... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:10
2023-07-19T08:10
2023-07-19T09:25
олег крючков
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Власти Крыма приняли решение отселить, ориентировочно, на сутки жителей сел, расположенных рядом с горящим полигоном, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале. "Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки", — говорится в публикации.В региональном МЧС уточнили, что эвакуация коснется примерно 2225 жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.Крючков добавил, что организован объезд участка трассы "Таврида", "дороги на объезде хорошие, расстояния минимальные". Железнодорожное сообщение работает в обычном режиме, Крымский мост — в режиме реверса.Сегодня утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на военном полигоне в Кировском районе начался пожар, из-за этого перекрыт участок трассы "Таврида".Министр транспорта региона Николай Лукашенко добавил, что ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляют через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.В объезд перекрытого участка запустили автобусы межрегионального сообщения. Пункты пропуска на севере полуострова Армянск, Джанкой и Перекоп действуют в обычном режиме.Создан оперативный штаб, его возглавил Аксенов. Причины возгорания установит следствие, в результате ЧП никто не пострадал.
https://ria.ru/20230719/avtobusy-1884979771.html
https://ria.ru/20230719/pereprava-1884976056.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, республика крым, происшествия
Олег Крючков, Республика Крым, Происшествия
Отселение нескольких сел у горящего полигона в Крыму проводится на сутки
Советник главы Крыма Крючков: жителей четырех сел у горящего полигона отселят на сутки