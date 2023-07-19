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Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол
Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2023
Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол
Китай не стремится бросить вызов или вытеснить США на мировой арене, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T21:21
2023-07-19T21:21
2023-07-19T21:28
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Китай не стремится бросить вызов или вытеснить США на мировой арене, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн."Китай не бросает вызов США и не пытается вытеснить США. Вместо того чтобы обогнать других в гонке, Китай стремится развиваться изнутри. Нам еще есть, куда расти", - сказал Се Фэн в ходе дискуссии на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.Как сообщил дипломат, на недавней встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что "мир достаточно велик, чтобы позволить двум странам развиваться и процветать вместе"."Китай как никто другой заинтересован в выстраивании стабильных и здоровых отношений с США", - подчеркнул посол. Он также заявил, что Пекин не стремится к технической или торговой войне к США под предлогом конкуренции.
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китай, сша, в мире, вашингтон (штат), энтони блинкен, си цзиньпин
Китай, США, В мире, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Си Цзиньпин
Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол
Посол Се Фэн: Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США