https://ria.ru/20230719/otnosheniya-1885171914.html

Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол

Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2023

Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол

Китай не стремится бросить вызов или вытеснить США на мировой арене, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T21:21

2023-07-19T21:21

2023-07-19T21:28

китай

сша

в мире

вашингтон (штат)

энтони блинкен

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Китай не стремится бросить вызов или вытеснить США на мировой арене, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн."Китай не бросает вызов США и не пытается вытеснить США. Вместо того чтобы обогнать других в гонке, Китай стремится развиваться изнутри. Нам еще есть, куда расти", - сказал Се Фэн в ходе дискуссии на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.Как сообщил дипломат, на недавней встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что "мир достаточно велик, чтобы позволить двум странам развиваться и процветать вместе"."Китай как никто другой заинтересован в выстраивании стабильных и здоровых отношений с США", - подчеркнул посол. Он также заявил, что Пекин не стремится к технической или торговой войне к США под предлогом конкуренции.

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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китай, сша, в мире, вашингтон (штат), энтони блинкен, си цзиньпин