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Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2023
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21:21 19.07.2023 (обновлено: 21:28 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/otnosheniya-1885171914.html
Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол
Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2023
Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол
Китай не стремится бросить вызов или вытеснить США на мировой арене, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T21:21
2023-07-19T21:28
китай
сша
в мире
вашингтон (штат)
энтони блинкен
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Китай не стремится бросить вызов или вытеснить США на мировой арене, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн."Китай не бросает вызов США и не пытается вытеснить США. Вместо того чтобы обогнать других в гонке, Китай стремится развиваться изнутри. Нам еще есть, куда расти", - сказал Се Фэн в ходе дискуссии на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.Как сообщил дипломат, на недавней встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что "мир достаточно велик, чтобы позволить двум странам развиваться и процветать вместе"."Китай как никто другой заинтересован в выстраивании стабильных и здоровых отношений с США", - подчеркнул посол. Он также заявил, что Пекин не стремится к технической или торговой войне к США под предлогом конкуренции.
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китай
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китай, сша, в мире, вашингтон (штат), энтони блинкен, си цзиньпин
Китай, США, В мире, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Си Цзиньпин
Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол

Посол Се Фэн: Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Китай не стремится бросить вызов или вытеснить США на мировой арене, заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн.
"Китай не бросает вызов США и не пытается вытеснить США. Вместо того чтобы обогнать других в гонке, Китай стремится развиваться изнутри. Нам еще есть, куда расти", - сказал Се Фэн в ходе дискуссии на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.
Как сообщил дипломат, на недавней встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что "мир достаточно велик, чтобы позволить двум странам развиваться и процветать вместе".
"Китай как никто другой заинтересован в выстраивании стабильных и здоровых отношений с США", - подчеркнул посол. Он также заявил, что Пекин не стремится к технической или торговой войне к США под предлогом конкуренции.
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КитайСШАВ миреВашингтон (штат)Энтони БлинкенСи Цзиньпин
 
 
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