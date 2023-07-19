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В Оренбуржье построят первый комплекс по переработке отходов - РИА Новости, 19.07.2023
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Оренбургская область
 
18:50 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/otkhody-1885147479.html
В Оренбуржье построят первый комплекс по переработке отходов
В Оренбуржье построят первый комплекс по переработке отходов - РИА Новости, 19.07.2023
В Оренбуржье построят первый комплекс по переработке отходов
В Оренбургской области построят первый комплекс по переработке отходов, инвестиции в проект превысят 4,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:50
2023-07-19T18:50
оренбургская область
оренбургская область
денис буцаев
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. В Оренбургской области построят первый комплекс по переработке отходов, инвестиции в проект превысят 4,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Оренбуржью необходим этот завод. Новый современный технологичный комплекс будет принимать минимум 300 тысяч тонн отходов в год, поступающих из ближайших районов, и перерабатывать больше половины всего мусора в регионе. Таким образом, значительно сократим нагрузку на мусорные полигоны и увеличим объемы вторичного использования сырья", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Дениса Паслера. Документ о совместной работе по реализации проекта подписали глава региона и гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. Завод расположится в центральной части Оренбургской области, завершение строительства намечено на конец следующего года. Планируется, что в него войдет полный комплекс зданий, сооружений и оборудования, позволяющих выполнить переработку вторсырья в качественный продукт. "Дорожная карта предусматривает реализацию проекта через механизм инвестиционного соглашения. РЭО готов оказать финансирование в объеме до 90% от его стоимости, начиная от выпуска облигаций публично-правовой компании. В настоящее время осуществляется проектирование объекта", - сказал при подписании соглашения о сотрудничестве Буцаев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.
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оренбургская область, денис буцаев, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Буцаев, Денис Паслер

В Оренбуржье построят первый комплекс по переработке отходов

© Виталий БелоусовСортировка мусора в комплексе по переработке отходов
Сортировка мусора в комплексе по переработке отходов
© Виталий Белоусов
Сортировка мусора в комплексе по переработке отходов
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. В Оренбургской области построят первый комплекс по переработке отходов, инвестиции в проект превысят 4,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Оренбуржью необходим этот завод. Новый современный технологичный комплекс будет принимать минимум 300 тысяч тонн отходов в год, поступающих из ближайших районов, и перерабатывать больше половины всего мусора в регионе. Таким образом, значительно сократим нагрузку на мусорные полигоны и увеличим объемы вторичного использования сырья", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Дениса Паслера.
Документ о совместной работе по реализации проекта подписали глава региона и гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.
Завод расположится в центральной части Оренбургской области, завершение строительства намечено на конец следующего года. Планируется, что в него войдет полный комплекс зданий, сооружений и оборудования, позволяющих выполнить переработку вторсырья в качественный продукт.
"Дорожная карта предусматривает реализацию проекта через механизм инвестиционного соглашения. РЭО готов оказать финансирование в объеме до 90% от его стоимости, начиная от выпуска облигаций публично-правовой компании. В настоящее время осуществляется проектирование объекта", - сказал при подписании соглашения о сотрудничестве Буцаев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.
Онлайн-музей находок на комплексах по переработке отходов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Москве запустили онлайн-музей находок на комплексах по переработке мусора
3 мая, 13:45
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис БуцаевДенис Паслер
 
 
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