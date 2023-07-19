https://ria.ru/20230719/otkhody-1885147479.html

В Оренбуржье построят первый комплекс по переработке отходов

В Оренбуржье построят первый комплекс по переработке отходов - РИА Новости, 19.07.2023

В Оренбуржье построят первый комплекс по переработке отходов

В Оренбургской области построят первый комплекс по переработке отходов, инвестиции в проект превысят 4,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:50

2023-07-19T18:50

2023-07-19T18:50

оренбургская область

оренбургская область

денис буцаев

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. В Оренбургской области построят первый комплекс по переработке отходов, инвестиции в проект превысят 4,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Оренбуржью необходим этот завод. Новый современный технологичный комплекс будет принимать минимум 300 тысяч тонн отходов в год, поступающих из ближайших районов, и перерабатывать больше половины всего мусора в регионе. Таким образом, значительно сократим нагрузку на мусорные полигоны и увеличим объемы вторичного использования сырья", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Дениса Паслера. Документ о совместной работе по реализации проекта подписали глава региона и гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. Завод расположится в центральной части Оренбургской области, завершение строительства намечено на конец следующего года. Планируется, что в него войдет полный комплекс зданий, сооружений и оборудования, позволяющих выполнить переработку вторсырья в качественный продукт. "Дорожная карта предусматривает реализацию проекта через механизм инвестиционного соглашения. РЭО готов оказать финансирование в объеме до 90% от его стоимости, начиная от выпуска облигаций публично-правовой компании. В настоящее время осуществляется проектирование объекта", - сказал при подписании соглашения о сотрудничестве Буцаев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

https://ria.ru/20230503/moskva-1870786285.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис буцаев, денис паслер