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Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 19.07.2023
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22:55 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/oruzhie-1885181961.html
Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами
Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 19.07.2023
Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами
Оружие и более 400 боеприпасов обнаружили сотрудники Росгвардии и военной контрразведки в тайнике в лесном массиве Луганской Народной Республики, сообщили РИА... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T22:55
2023-07-19T22:55
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Оружие и более 400 боеприпасов обнаружили сотрудники Росгвардии и военной контрразведки в тайнике в лесном массиве Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в ведомстве сообщали, что сотрудники Росгвардии в рамках задач специальной военной операции в мае задержали в Луганской Народной Республике 45 человек по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам. "В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве на окраине одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики спецназ Росгвардии и сотрудники военной контрразведки обнаружили противотанковые мины, ручные гранатометы с выстрелами, наступательные гранаты и более 400 единиц боеприпасов к стрелковому оружию различного типа", - сообщил представитель пресс-службы. По данным ведомства, саперы Росгвардии извлекли найденное вооружение и боеприпасы и доставили в безопасное место для проведения экспертизы.
https://ria.ru/20230704/rosgvardiya-1882032308.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами

Росгвардейцы в ЛНР нашли оружие и более 400 боеприпасов в тайнике в леном массиве

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль войск Росгвардии
Автомобиль войск Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобиль войск Росгвардии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Оружие и более 400 боеприпасов обнаружили сотрудники Росгвардии и военной контрразведки в тайнике в лесном массиве Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в ведомстве сообщали, что сотрудники Росгвардии в рамках задач специальной военной операции в мае задержали в Луганской Народной Республике 45 человек по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам.
"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве на окраине одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики спецназ Росгвардии и сотрудники военной контрразведки обнаружили противотанковые мины, ручные гранатометы с выстрелами, наступательные гранаты и более 400 единиц боеприпасов к стрелковому оружию различного типа", - сообщил представитель пресс-службы.
По данным ведомства, саперы Росгвардии извлекли найденное вооружение и боеприпасы и доставили в безопасное место для проведения экспертизы.
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Луганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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