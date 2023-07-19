https://ria.ru/20230719/oruzhie-1885181961.html

Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами

Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 19.07.2023

Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами

Оружие и более 400 боеприпасов обнаружили сотрудники Росгвардии и военной контрразведки в тайнике в лесном массиве Луганской Народной Республики, сообщили РИА... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T22:55

2023-07-19T22:55

2023-07-19T22:55

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Оружие и более 400 боеприпасов обнаружили сотрудники Росгвардии и военной контрразведки в тайнике в лесном массиве Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в ведомстве сообщали, что сотрудники Росгвардии в рамках задач специальной военной операции в мае задержали в Луганской Народной Республике 45 человек по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам. "В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве на окраине одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики спецназ Росгвардии и сотрудники военной контрразведки обнаружили противотанковые мины, ручные гранатометы с выстрелами, наступательные гранаты и более 400 единиц боеприпасов к стрелковому оружию различного типа", - сообщил представитель пресс-службы. По данным ведомства, саперы Росгвардии извлекли найденное вооружение и боеприпасы и доставили в безопасное место для проведения экспертизы.

https://ria.ru/20230704/rosgvardiya-1882032308.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность