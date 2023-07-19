https://ria.ru/20230719/oruzhie-1885181961.html
Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами
Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 19.07.2023
Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами
Оружие и более 400 боеприпасов обнаружили сотрудники Росгвардии и военной контрразведки в тайнике в лесном массиве Луганской Народной Республики, сообщили РИА... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T22:55
2023-07-19T22:55
2023-07-19T22:55
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871601334_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2db53dfac64b41d38502fd856055ba8.jpg
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Оружие и более 400 боеприпасов обнаружили сотрудники Росгвардии и военной контрразведки в тайнике в лесном массиве Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в ведомстве сообщали, что сотрудники Росгвардии в рамках задач специальной военной операции в мае задержали в Луганской Народной Республике 45 человек по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам. "В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве на окраине одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики спецназ Росгвардии и сотрудники военной контрразведки обнаружили противотанковые мины, ручные гранатометы с выстрелами, наступательные гранаты и более 400 единиц боеприпасов к стрелковому оружию различного типа", - сообщил представитель пресс-службы. По данным ведомства, саперы Росгвардии извлекли найденное вооружение и боеприпасы и доставили в безопасное место для проведения экспертизы.
https://ria.ru/20230704/rosgvardiya-1882032308.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871601334_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd29ff81992ddaa3e0c310cfe04e6c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Росгвардейцы в ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами
Росгвардейцы в ЛНР нашли оружие и более 400 боеприпасов в тайнике в леном массиве
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Оружие и более 400 боеприпасов обнаружили сотрудники Росгвардии и военной контрразведки в тайнике в лесном массиве Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в ведомстве сообщали, что сотрудники Росгвардии в рамках задач специальной военной операции в мае задержали в Луганской Народной Республике 45 человек по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам.
"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве на окраине одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики спецназ Росгвардии и сотрудники военной контрразведки обнаружили противотанковые мины, ручные гранатометы с выстрелами, наступательные гранаты и более 400 единиц боеприпасов к стрелковому оружию различного типа", - сообщил представитель пресс-службы.
По данным ведомства, саперы Росгвардии извлекли найденное вооружение и боеприпасы и доставили в безопасное место для проведения экспертизы.
Сотрудники Росгвардии уничтожили более 300 килограммов взрывчатки в ЛНР