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Созданный оперштаб по ликвидации ЧС на полигоне в Крыму возглавит Аксенов - РИА Новости, 19.07.2023
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07:37 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/opershtab-1884980457.html
Созданный оперштаб по ликвидации ЧС на полигоне в Крыму возглавит Аксенов
Созданный оперштаб по ликвидации ЧС на полигоне в Крыму возглавит Аксенов - РИА Новости, 19.07.2023
Созданный оперштаб по ликвидации ЧС на полигоне в Крыму возглавит Аксенов
Оперативный штаб по ликвидации пожара и ЧС на военном полигоне в Крыму возглавил глава республики Сергей Аксенов, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:37
2023-07-19T07:37
происшествия
сергей аксенов (политик)
олег крючков
николай лукашенко
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации пожара и ЧС на военном полигоне в Крыму возглавил глава республики Сергей Аксенов, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырёх населенных пунктов, расположенных рядом с горящим военным полигоном в Крыму. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что автобусы межрегионального сообщения пущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию. "Оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил Глава Крыма Сергей Аксенов", - написал Крючков.
https://ria.ru/20230719/pereprava-1884976056.html
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происшествия, сергей аксенов (политик), олег крючков, николай лукашенко, республика крым
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Олег Крючков, Николай Лукашенко, Республика Крым
Созданный оперштаб по ликвидации ЧС на полигоне в Крыму возглавит Аксенов

Советник Крючков: созданный оперштаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавит Аксенов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации пожара и ЧС на военном полигоне в Крыму возглавил глава республики Сергей Аксенов, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырёх населенных пунктов, расположенных рядом с горящим военным полигоном в Крыму. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что автобусы межрегионального сообщения пущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию.
"Оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил Глава Крыма Сергей Аксенов", - написал Крючков.
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Работу Керченской паромной переправы возобновили
05:58
 
ПроисшествияСергей Аксенов (политик)Олег КрючковНиколай ЛукашенкоРеспублика Крым
 
 
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