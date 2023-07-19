Рейтинг@Mail.ru
В Омской области будут планировать замену электросетей в СНТ - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
08:55 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/omsk-1884985651.html
В Омской области будут планировать замену электросетей в СНТ
В Омской области будут планировать замену электросетей в СНТ - РИА Новости, 19.07.2023
В Омской области будут планировать замену электросетей в СНТ
Глава Омской области Виталий Хоценко совместно с "Россети Сибирь" обсудил программу по замене сетей в садовых товариществах, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:55
2023-07-19T08:55
омская область
омская область
виталий хоценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40087/52/400875296_0:218:2780:1781_1920x0_80_0_0_1c333a2918c905a9286f0c70d9b58bbc.jpg
ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко совместно с "Россети Сибирь" обсудил программу по замене сетей в садовых товариществах, рассказали в пресс-службе областного правительства. В Омской области будут запущены программы улучшения уличного освещения и реконструкции сетей СНТ. Раньше садовые товарищества сами устанавливали линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Зачастую это приводило к низкому качеству электроснабжения и частым аварийным отключениям, которые долго устраняются. Сетевые организации не могут принять на свой баланс сети СНТ, пока они хотя бы частично не будут соответствовать правилам эксплуатации. Для этого нужны обследование, комплексная реконструкция электросетей и принятие на баланс сетевой организации для дальнейшей эксплуатации. Договоренности достигнуты между главой региона и гендиректором "Россети Сибирь" Павлом Акилиным.​ "Возьмём сейчас пилотный проект в садовых товариществах. Здесь, спасибо Павлу Евгеньевичу, компания проявила инициативу. Будем двигаться в этом направлении дальше. Посмотрим, как это будет работать. И будем планировать программу по замене сетей в садовых товариществах. Обсудили возможность через различные механизмы концессии и энергосервисные контракты, сделать замену на энергосберегающее уличное освещение по тем сетям, которых находятся у нас на балансе сетевой организации "Россети Сибирь", – сообщил глава региона. Пилотный проект "Россети Сибирь" готовы реализовать на сетях СНТ "Пластик". Это позволит сформировать региональную программу реконструкции электросетей в СНТ. Кроме того, Виталий Хоценко обратил внимание энергетиков на необходимость проработать способы повысить качество уличного освещения в районах области.
https://ria.ru/20230713/voda-1883953833.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40087/52/400875296_57:0:2722:1999_1920x0_80_0_0_014422e39f71ebf9d0f065fb2bd20f35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
В Омской области будут планировать замену электросетей в СНТ

Хоценко: в Омской области будут планировать замену электросетей в садовых товариществах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЭлектрик на опоре линии электропередачи
Электрик на опоре линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Электрик на опоре линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко совместно с "Россети Сибирь" обсудил программу по замене сетей в садовых товариществах, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В Омской области будут запущены программы улучшения уличного освещения и реконструкции сетей СНТ. Раньше садовые товарищества сами устанавливали линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Зачастую это приводило к низкому качеству электроснабжения и частым аварийным отключениям, которые долго устраняются. Сетевые организации не могут принять на свой баланс сети СНТ, пока они хотя бы частично не будут соответствовать правилам эксплуатации. Для этого нужны обследование, комплексная реконструкция электросетей и принятие на баланс сетевой организации для дальнейшей эксплуатации. Договоренности достигнуты между главой региона и гендиректором "Россети Сибирь" Павлом Акилиным.​
«
"Возьмём сейчас пилотный проект в садовых товариществах. Здесь, спасибо Павлу Евгеньевичу, компания проявила инициативу. Будем двигаться в этом направлении дальше. Посмотрим, как это будет работать. И будем планировать программу по замене сетей в садовых товариществах. Обсудили возможность через различные механизмы концессии и энергосервисные контракты, сделать замену на энергосберегающее уличное освещение по тем сетям, которых находятся у нас на балансе сетевой организации "Россети Сибирь", – сообщил глава региона.
Пилотный проект "Россети Сибирь" готовы реализовать на сетях СНТ "Пластик". Это позволит сформировать региональную программу реконструкции электросетей в СНТ. Кроме того, Виталий Хоценко обратил внимание энергетиков на необходимость проработать способы повысить качество уличного освещения в районах области.
Кран - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В Омской области 27 тысяч жителей обеспечат качественной водой
13 июля, 13:23
 
Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала