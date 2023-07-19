https://ria.ru/20230719/omsk-1884985651.html

В Омской области будут планировать замену электросетей в СНТ

В Омской области будут планировать замену электросетей в СНТ - РИА Новости, 19.07.2023

В Омской области будут планировать замену электросетей в СНТ

Глава Омской области Виталий Хоценко совместно с "Россети Сибирь" обсудил программу по замене сетей в садовых товариществах, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:55

2023-07-19T08:55

2023-07-19T08:55

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко совместно с "Россети Сибирь" обсудил программу по замене сетей в садовых товариществах, рассказали в пресс-службе областного правительства. В Омской области будут запущены программы улучшения уличного освещения и реконструкции сетей СНТ. Раньше садовые товарищества сами устанавливали линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Зачастую это приводило к низкому качеству электроснабжения и частым аварийным отключениям, которые долго устраняются. Сетевые организации не могут принять на свой баланс сети СНТ, пока они хотя бы частично не будут соответствовать правилам эксплуатации. Для этого нужны обследование, комплексная реконструкция электросетей и принятие на баланс сетевой организации для дальнейшей эксплуатации. Договоренности достигнуты между главой региона и гендиректором "Россети Сибирь" Павлом Акилиным.​ "Возьмём сейчас пилотный проект в садовых товариществах. Здесь, спасибо Павлу Евгеньевичу, компания проявила инициативу. Будем двигаться в этом направлении дальше. Посмотрим, как это будет работать. И будем планировать программу по замене сетей в садовых товариществах. Обсудили возможность через различные механизмы концессии и энергосервисные контракты, сделать замену на энергосберегающее уличное освещение по тем сетям, которых находятся у нас на балансе сетевой организации "Россети Сибирь", – сообщил глава региона. Пилотный проект "Россети Сибирь" готовы реализовать на сетях СНТ "Пластик". Это позволит сформировать региональную программу реконструкции электросетей в СНТ. Кроме того, Виталий Хоценко обратил внимание энергетиков на необходимость проработать способы повысить качество уличного освещения в районах области.

https://ria.ru/20230713/voda-1883953833.html

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омская область, виталий хоценко