https://ria.ru/20230719/okhranniki-1885015456.html
СК проверит видео, где охранники магазина в Калужской области бьют человека
СК проверит видео, где охранники магазина в Калужской области бьют человека - РИА Новости, 19.07.2023
СК проверит видео, где охранники магазина в Калужской области бьют человека
Следственные органы Калужской области начали проверку опубликованного в интернете видео, на котором охранники магазина физически и морально издеваются над... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:37
2023-07-19T11:37
2023-07-19T11:37
происшествия
калужская область
следственный комитет россии (ск рф)
обнинск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Следственные органы Калужской области начали проверку опубликованного в интернете видео, на котором охранники магазина физически и морально издеваются над покупателем, который якобы украл товар, сообщило СУСК России по региону в Telegram-канале. "В сети интернет размещено видео, на котором сотрудники охраны, по данным телеграм-каналов, мигранты, в подсобном помещении одного из магазинов в городе Обнинске Калужской области физически издевались над покупателем, который якобы украл товар. Следственными органами… по данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. На опубликованном видео охранники за кадром, в частности, бьют мужчину, спрашивая его, будет ли он еще воровать, тот клянется, что нет. Затем они заставляют его стоять в спортивной планке. За кадром слышны и женские голоса, которые спрашивают, зачем он ворует. В региональном следственном управлении РИА Новости уточнили, что мужчина не обращался по поводу произошедшего в следственные и правоохранительные органы. "В соответствии с поручением главы ведомства и.о. руководителя СУСК России по Калужской области Харламовым М.С. будет представлен доклад о ходе доследственной проверки, результаты которой поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщает СУСК.
https://ria.ru/20211018/izbienie-1755019250.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, следственный комитет россии (ск рф), обнинск
Происшествия, Калужская область, Следственный комитет России (СК РФ), Обнинск
СК проверит видео, где охранники магазина в Калужской области бьют человека
СК по Калужской области проверит видео, где охранники бьют мужчину, якобы укравшего товар
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости.
Следственные органы Калужской области начали проверку опубликованного в интернете видео, на котором охранники магазина физически и морально издеваются над покупателем, который якобы украл товар, сообщило СУСК России по региону в Telegram-канале
.
«
"В сети интернет размещено видео, на котором сотрудники охраны, по данным телеграм-каналов, мигранты, в подсобном помещении одного из магазинов в городе Обнинске Калужской области физически издевались над покупателем, который якобы украл товар. Следственными органами… по данному факту незамедлительно организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео охранники за кадром, в частности, бьют мужчину, спрашивая его, будет ли он еще воровать, тот клянется, что нет. Затем они заставляют его стоять в спортивной планке. За кадром слышны и женские голоса, которые спрашивают, зачем он ворует.
В региональном следственном управлении РИА Новости уточнили, что мужчина не обращался по поводу произошедшего в следственные и правоохранительные органы.
"В соответствии с поручением главы ведомства и.о. руководителя СУСК России по Калужской области Харламовым М.С. будет представлен доклад о ходе доследственной проверки, результаты которой поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщает СУСК.
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