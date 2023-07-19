https://ria.ru/20230719/okhrannik-1885042343.html

Охраннику-мигранту, мучившему вора в Обнинске, грозит высылка из России

Охраннику-мигранту, мучившему вора в Обнинске, грозит высылка из России - РИА Новости, 19.07.2023

Охраннику-мигранту, мучившему вора в Обнинске, грозит высылка из России

Один из охранников, мучивших в подсобке супермаркета в Калужской области покупателя, который якобы украл товар, находится в России с нарушением миграционного... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:14

2023-07-19T13:14

2023-07-19T15:08

происшествия

калужская область

обнинск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Один из охранников, мучивших в подсобке супермаркета в Калужской области покупателя, который якобы украл товар, находится в России с нарушением миграционного законодательства, сообщает УМВД по Калужской области со ссылкой на МВД Медиа. Ранее в среду СУСК России по Калужской области сообщило, что начата проверка опубликованного в интернете видео, на котором охранники магазина физически и морально издеваются над покупателем, который якобы украл товар. В региональном управлении РИА Новости уточнили, что мужчина не обращался в следственные и правоохранительные органы.УМВД по Калужской области информирует, что "сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, в ходе которых установлены участники инцидента", произошедшего в Обнинске."Гражданин республики ближнего зарубежья 2001 года рождения, возможно причастный к произошедшему, задержан и доставлен в отдел полиции. Предварительно установлено, что мужчина находится на территории страны с нарушением миграционного законодательства", - сообщает полиция.Сообщается, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.Прокуратура Калужской области сообщила, что СУСК по региону возбудило уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением), и взяла на контроль ход его расследования. "Устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о задержании подозреваемых", - информирует прокуратура.

https://ria.ru/20230213/strelba-1851603780.html

https://ria.ru/20230420/migrant-1866673150.html

калужская область

обнинск

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происшествия, калужская область, обнинск