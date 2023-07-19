https://ria.ru/20230719/odessa-1885058707.html

Российские войска поразили все цели в районе Одессы в ходе масштабной атаки

Российские войска поразили все цели в районе Одессы в ходе масштабной атаки - РИА Новости, 19.07.2023

Российские войска поразили все цели в районе Одессы в ходе масштабной атаки

Минувшей ночью российские военные нанесли ракетные удары по военным и топливным объектам в районе Одессы, заявили в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:16

2023-07-19T14:16

2023-07-19T16:15

специальная военная операция на украине

одесса

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские военные нанесли ракетные удары по военным и топливным объектам в районе Одессы, заявили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса", — говорится в сводке.Кроме того, еще один удар пришелся по авиабазе Канатово украинских ВВС в Кировоградской области.Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в военном ведомстве.Накануне Минобороны также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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одесса

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар ВС РФ по объектам военной промышленности ВСУ в Одессе Удар ВС РФ по объектам военной промышленности ВСУ в Одессе 2023-07-19T14:16 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесса, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)