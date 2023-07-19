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Российские войска поразили все цели в районе Одессы в ходе масштабной атаки - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 19.07.2023 (обновлено: 16:15 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/odessa-1885058707.html
Российские войска поразили все цели в районе Одессы в ходе масштабной атаки
Российские войска поразили все цели в районе Одессы в ходе масштабной атаки - РИА Новости, 19.07.2023
Российские войска поразили все цели в районе Одессы в ходе масштабной атаки
Минувшей ночью российские военные нанесли ракетные удары по военным и топливным объектам в районе Одессы, заявили в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:16
2023-07-19T16:15
специальная военная операция на украине
одесса
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские военные нанесли ракетные удары по военным и топливным объектам в районе Одессы, заявили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса", — говорится в сводке.Кроме того, еще один удар пришелся по авиабазе Канатово украинских ВВС в Кировоградской области.Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в военном ведомстве.Накануне Минобороны также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230718/ukraina-1884906080.html
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Ольга Фомченкова
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Удар ВС РФ по объектам военной промышленности ВСУ в Одессе
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одесса, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска поразили все цели в районе Одессы в ходе масштабной атаки

Минобороны: ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по военным объектам ВСУ у Одессы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские военные нанесли ракетные удары по военным и топливным объектам в районе Одессы, заявили в Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса", — говорится в сводке.
Кроме того, еще один удар пришелся по авиабазе Канатово украинских ВВС в Кировоградской области.
Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в военном ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
СМИ: Зеленский пошел на грязные меры из-за провала ВСУ на передовой
Вчера, 16:56
Накануне Минобороны также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.
Президент России Владимир Путин назвал происшедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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