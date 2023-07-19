https://ria.ru/20230719/obstrel-1885166860.html

Украинские войска выпустили еще 49 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 49 снарядов по Донецку - РИА Новости, 19.07.2023

Украинские войска выпустили еще 49 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 49 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку менее чем за два часа, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:46

2023-07-19T20:46

2023-07-19T20:46

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 49 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку менее чем за два часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Затем с 19.25 по 19.50 по Петровскому району города было выпущено еще девять снарядов калибром 155 миллиметров. В 20.00 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району города, а с 20.10 по 20.15 - 11 снарядов того же калибра по Куйбышевскому району. Спустя пять минут, в 20.20 украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров по нескольким районам города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия