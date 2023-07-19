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Украинские войска выпустили еще 49 снарядов по Донецку - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:46 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/obstrel-1885166860.html
Украинские войска выпустили еще 49 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 49 снарядов по Донецку - РИА Новости, 19.07.2023
Украинские войска выпустили еще 49 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 49 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку менее чем за два часа, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:46
2023-07-19T20:46
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 49 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку менее чем за два часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Затем с 19.25 по 19.50 по Петровскому району города было выпущено еще девять снарядов калибром 155 миллиметров. В 20.00 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району города, а с 20.10 по 20.15 - 11 снарядов того же калибра по Куйбышевскому району. Спустя пять минут, в 20.20 украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров по нескольким районам города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще 49 снарядов по Донецку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще 49 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецк
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецк - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 49 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку менее чем за два часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Затем с 19.25 по 19.50 по Петровскому району города было выпущено еще девять снарядов калибром 155 миллиметров.
В 20.00 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району города, а с 20.10 по 20.15 - 11 снарядов того же калибра по Куйбышевскому району.
Спустя пять минут, в 20.20 украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров по нескольким районам города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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