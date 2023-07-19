https://ria.ru/20230719/obstrel-1885091670.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.07.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:58

2023-07-19T15:58

2023-07-19T15:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

кировский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.00 – населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.05 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.10 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной. Петровский район находится на западной окраине города, это его самая отдаленная от центра часть. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, кировский район, происшествия