https://ria.ru/20230719/obrazovanie-1885133096.html

Глава республики обсудил с педагогами Якутска вопросы качества образования

Глава республики обсудил с педагогами Якутска вопросы качества образования - РИА Новости, 19.07.2023

Глава республики обсудил с педагогами Якутска вопросы качества образования

Глава Якутии Айсен Николаев обсудил с педагогами Якутска пути повышения качества образования, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:38

2023-07-19T17:38

2023-07-19T17:39

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

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ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев обсудил с педагогами Якутска пути повышения качества образования, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в среду во встрече с главой региона приняли участие 172 представителя педагогической общественности Якутска. Николаев в своем обращении подчеркнул произошедшие преобразования в инфраструктуре. Он отметил, что с 2012 по 2017 годы, когда он был главой города, в Якутске было введено в строй 16 новых детских садов и дополнительных групп, 6 школ и пристроев. Тысячи мест в частных садах открыли предприниматели. А с 2018 года в столице введено 15 детсадов и 17 школьных зданий. По его словам, указом о развитии города до 2032 года определены задачи по дальнейшему строительству объектов образования. Педагоги должны принять участие в обсуждении и реализации мастер-плана. Глава региона обратил внимание на снижение показателей качества образования. По пяти предметам из 12 средний балл ЕГЭ по городу ниже среднереспубликанского. "Сейчас, когда поставлены большие задачи по развитию города Якутска, надо объединить усилия, выйти на новый уровень. Должно улучшаться качество обучения в каждом образовательном учреждении республики", – сказал Николаев. Как считает руководитель региона, важным фактором качества становятся внедрение IT-инфраструктуры в образовательный процесс и бизнес-образование детей, так, городские школы должны прямо взаимодействовать с научными учреждениями, вузами, креативным кластером "Квартал труда", музеями, библиотеками, также с реальным сектором экономики. "Столичная система образования должна сохранять свое лидерство в нашей республике, транслируя новые методики, технологии обучения, профессиональные стандарты педагогов. Столица должна задавать тон в воспитании гражданина и патриота, опираясь на свои вековые традиции и ценности", - подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20230616/yakutiya-1878676392.html

https://ria.ru/20230608/yakutiya-1876905371.html

якутск

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якутск, айсен николаев