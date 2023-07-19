https://ria.ru/20230719/oborudovanie-1884970488.html
"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования
"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования - РИА Новости, 19.07.2023
"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования
Холдинг "Высокоточные комплексы" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей закупит более 20 тысяч единиц оборудования, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T03:03
2023-07-19T03:03
2023-07-19T03:03
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
конструкторское бюро приборостроения
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей закупит более 20 тысяч единиц оборудования, сообщили в среду журналистам в пресс-службе холдинга. "Более 20 тысяч единиц оборудования закупит холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей. Кроме того, на предприятиях планируется реконструкция и капитальный ремонт корпусов, а также строительство новых цехов и складов", - сказали в компании. Основной объём модернизации производственных площадок, уточнили в холдинге, приходится на головных исполнителей гособоронзаказа – "Конструкторское бюро машиностроения", "Конструкторское бюро приборостроения" и "Курганмашзавод". Как сообщил заместитель гендиректора по техническому перевооружению холдинга Максим Моторин, на сегодняшний день эта работа уже ведется. "Так, точечная расшивка критически значимых "узких мест" производства и последующая масштабная модернизация предприятий, затронувшая практически все переделы основного и вспомогательного производств, позволили не только стабилизировать выпуск продукции, сохранить квалифицированных рабочих и специалистов, но и вывести организации "Высокоточных комплексов" на принципиально более высокий технологический уровень, создать дополнительные мощности для безусловного выполнения государственного оборонного заказа", - отметил он.
https://ria.ru/20230711/kurganmashzavod-1883415995.html
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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, конструкторское бюро приборостроения
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех, Конструкторское бюро приборостроения
"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования
"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования в 2023-2024 годах
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей закупит более 20 тысяч единиц оборудования, сообщили в среду журналистам в пресс-службе холдинга.
«
"Более 20 тысяч единиц оборудования закупит холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей. Кроме того, на предприятиях планируется реконструкция и капитальный ремонт корпусов, а также строительство новых цехов и складов", - сказали в компании.
Основной объём модернизации производственных площадок, уточнили в холдинге, приходится на головных исполнителей гособоронзаказа – "Конструкторское бюро машиностроения", "Конструкторское бюро приборостроения
" и "Курганмашзавод".
Как сообщил заместитель гендиректора по техническому перевооружению холдинга Максим Моторин, на сегодняшний день эта работа уже ведется.
"Так, точечная расшивка критически значимых "узких мест" производства и последующая масштабная модернизация предприятий, затронувшая практически все переделы основного и вспомогательного производств, позволили не только стабилизировать выпуск продукции, сохранить квалифицированных рабочих и специалистов, но и вывести организации "Высокоточных комплексов" на принципиально более высокий технологический уровень, создать дополнительные мощности для безусловного выполнения государственного оборонного заказа", - отметил он.
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