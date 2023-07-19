https://ria.ru/20230719/oborudovanie-1884970488.html

"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования

"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования - РИА Новости, 19.07.2023

"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования

Холдинг "Высокоточные комплексы" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей закупит более 20 тысяч единиц оборудования, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T03:03

2023-07-19T03:03

2023-07-19T03:03

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

ростех

конструкторское бюро приборостроения

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей закупит более 20 тысяч единиц оборудования, сообщили в среду журналистам в пресс-службе холдинга. "Более 20 тысяч единиц оборудования закупит холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей. Кроме того, на предприятиях планируется реконструкция и капитальный ремонт корпусов, а также строительство новых цехов и складов", - сказали в компании. Основной объём модернизации производственных площадок, уточнили в холдинге, приходится на головных исполнителей гособоронзаказа – "Конструкторское бюро машиностроения", "Конструкторское бюро приборостроения" и "Курганмашзавод". Как сообщил заместитель гендиректора по техническому перевооружению холдинга Максим Моторин, на сегодняшний день эта работа уже ведется. "Так, точечная расшивка критически значимых "узких мест" производства и последующая масштабная модернизация предприятий, затронувшая практически все переделы основного и вспомогательного производств, позволили не только стабилизировать выпуск продукции, сохранить квалифицированных рабочих и специалистов, но и вывести организации "Высокоточных комплексов" на принципиально более высокий технологический уровень, создать дополнительные мощности для безусловного выполнения государственного оборонного заказа", - отметил он.

https://ria.ru/20230711/kurganmashzavod-1883415995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, конструкторское бюро приборостроения