Рейтинг@Mail.ru
"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/oborudovanie-1884970488.html
"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования
"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования - РИА Новости, 19.07.2023
"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования
Холдинг "Высокоточные комплексы" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей закупит более 20 тысяч единиц оборудования, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T03:03
2023-07-19T03:03
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
конструкторское бюро приборостроения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150470/69/1504706943_0:456:1368:1225_1920x0_80_0_0_39a95845a9038496f4e9f0a9182e2c93.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей закупит более 20 тысяч единиц оборудования, сообщили в среду журналистам в пресс-службе холдинга. "Более 20 тысяч единиц оборудования закупит холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей. Кроме того, на предприятиях планируется реконструкция и капитальный ремонт корпусов, а также строительство новых цехов и складов", - сказали в компании. Основной объём модернизации производственных площадок, уточнили в холдинге, приходится на головных исполнителей гособоронзаказа – "Конструкторское бюро машиностроения", "Конструкторское бюро приборостроения" и "Курганмашзавод". Как сообщил заместитель гендиректора по техническому перевооружению холдинга Максим Моторин, на сегодняшний день эта работа уже ведется. "Так, точечная расшивка критически значимых "узких мест" производства и последующая масштабная модернизация предприятий, затронувшая практически все переделы основного и вспомогательного производств, позволили не только стабилизировать выпуск продукции, сохранить квалифицированных рабочих и специалистов, но и вывести организации "Высокоточных комплексов" на принципиально более высокий технологический уровень, создать дополнительные мощности для безусловного выполнения государственного оборонного заказа", - отметил он.
https://ria.ru/20230711/kurganmashzavod-1883415995.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150470/69/1504706943_0:328:1368:1353_1920x0_80_0_0_0a719baa32eb1c9f7ba002b5d2ad1a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, конструкторское бюро приборостроения
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех, Конструкторское бюро приборостроения
"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования

"Высокоточные комплексы" приобретут более 20 тысяч единиц оборудования в 2023-2024 годах

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСборка БМД-4М в одном из цехов на ОАО "Курганмашзавод"
Сборка БМД-4М в одном из цехов на ОАО Курганмашзавод - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Сборка БМД-4М в одном из цехов на ОАО "Курганмашзавод". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей закупит более 20 тысяч единиц оборудования, сообщили в среду журналистам в пресс-службе холдинга.
«
"Более 20 тысяч единиц оборудования закупит холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в 2023-2024 годах в рамках перевооружения производственных мощностей. Кроме того, на предприятиях планируется реконструкция и капитальный ремонт корпусов, а также строительство новых цехов и складов", - сказали в компании.
Основной объём модернизации производственных площадок, уточнили в холдинге, приходится на головных исполнителей гособоронзаказа – "Конструкторское бюро машиностроения", "Конструкторское бюро приборостроения" и "Курганмашзавод".
Как сообщил заместитель гендиректора по техническому перевооружению холдинга Максим Моторин, на сегодняшний день эта работа уже ведется.
"Так, точечная расшивка критически значимых "узких мест" производства и последующая масштабная модернизация предприятий, затронувшая практически все переделы основного и вспомогательного производств, позволили не только стабилизировать выпуск продукции, сохранить квалифицированных рабочих и специалистов, но и вывести организации "Высокоточных комплексов" на принципиально более высокий технологический уровень, создать дополнительные мощности для безусловного выполнения государственного оборонного заказа", - отметил он.
Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
"Курганмашзавод" поставил рекорд в выпуске и поставке БМП-3 и БМП-2М
11 июля, 03:18
 
БезопасностьТехнологииВысокоточные комплексыРостехКонструкторское бюро приборостроения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала