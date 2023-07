Американскую The Altai Project внесли в перечень нежелательных организаций

https://ria.ru/20230719/nezhelatelnaya-1885140208.html

2023-07-19T18:09

2023-07-19T18:09

2023-07-19T18:10

россия

сила сибири — 2

сша

министерство юстиции рф (минюст россии)

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская неправительственная организация The Altai Project включена в перечень НПО, деятельность которой признана нежелательной в России, следует из соответствующего реестра Минюста РФ. "The Altai Project ("Алтай проект") (США)", - следует из перечня. Ранее Генеральная прокуратура РФ признала деятельность The Altai Project нежелательной в России. По информации ведомства, руководство организацией осуществляется от лица ее директора - гражданки США Дженнифер Кастнер, а ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода "Сила Сибири — 2".Формально выступая за охрану природы, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере, считают в ведомстве.

