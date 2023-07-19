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Американскую The Altai Project внесли в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 19.07.2023
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18:09 19.07.2023 (обновлено: 18:10 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/nezhelatelnaya-1885140208.html
Американскую The Altai Project внесли в перечень нежелательных организаций
Американскую The Altai Project внесли в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 19.07.2023
Американскую The Altai Project внесли в перечень нежелательных организаций
Американская неправительственная организация The Altai Project включена в перечень НПО, деятельность которой признана нежелательной в России, следует из... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:09
2023-07-19T18:10
россия
сила сибири — 2
сша
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская неправительственная организация The Altai Project включена в перечень НПО, деятельность которой признана нежелательной в России, следует из соответствующего реестра Минюста РФ. "The Altai Project ("Алтай проект") (США)", - следует из перечня. Ранее Генеральная прокуратура РФ признала деятельность The Altai Project нежелательной в России. По информации ведомства, руководство организацией осуществляется от лица ее директора - гражданки США Дженнифер Кастнер, а ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода "Сила Сибири — 2".Формально выступая за охрану природы, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере, считают в ведомстве.
https://ria.ru/20230718/nezhelatelnaya-1884852484.html
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россия, сила сибири — 2, сша, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Сила Сибири — 2, США, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Американскую The Altai Project внесли в перечень нежелательных организаций

Минюст включил американскую The Altai Project в перечень нежелательных организаций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская неправительственная организация The Altai Project включена в перечень НПО, деятельность которой признана нежелательной в России, следует из соответствующего реестра Минюста РФ.
"The Altai Project ("Алтай проект") (США)", - следует из перечня.
Ранее Генеральная прокуратура РФ признала деятельность The Altai Project нежелательной в России. По информации ведомства, руководство организацией осуществляется от лица ее директора - гражданки США Дженнифер Кастнер, а ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода "Сила Сибири — 2".Формально выступая за охрану природы, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере, считают в ведомстве.
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Генпрокуратура признала деятельность НПО Wild Salmon Center нежелательной
18 июля, 13:27
 
РоссияСила Сибири — 2СШАМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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