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Между Украиной и Западом возникла напряженность из-за оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 19.07.2023 (обновлено: 13:19 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/napryazhennost-1884992721.html
Между Украиной и Западом возникла напряженность из-за оружия, пишут СМИ
Между Украиной и Западом возникла напряженность из-за оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023
Между Украиной и Западом возникла напряженность из-за оружия, пишут СМИ
Между Киевом и Западом нарастает напряженность из-за требований Владимира Зеленского выделять все больше оружия, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:39
2023-07-19T13:19
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
нато
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Между Киевом и Западом нарастает напряженность из-за требований Владимира Зеленского выделять все больше оружия, пишет газета Financial Times. &quot;Напряженность между Украиной и ее западными покровителями, которые в общей сложности потратили 170 миллиардов долларов на оборону и финансовую помощь Киеву &lt;...&gt;, теперь начала проявляться, поскольку Владимир Зеленский продолжает просить все больше и больше оружия&quot;, — говорится в статье.Как сообщало издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, поддержка Украины настолько активна, что средства Европейского фонда мира скоро будут исчерпаны. Фонд рассчитывался в пределах 5,7 миллиарда евро c 2021 по 2027 год. Но из-за выплат компенсаций государствам ЕС, оказывающим Украине военную помощь, его средства оказались истощены раньше установленного срока. Сейчас рассматривается вопрос о выделении 3,5 миллиарда евро для пополнения фонда. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
https://ria.ru/20230717/snaryady-1884265678.html
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украина, евросоюз, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, НАТО, В мире
Между Украиной и Западом возникла напряженность из-за оружия, пишут СМИ

FT: между Украиной и Западом возникла напряженность из-за просьб Киева дать больше оружия

© AP Photo / Eckehard SchulzНемецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz
Немецкий танк Leopard 1. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Между Киевом и Западом нарастает напряженность из-за требований Владимира Зеленского выделять все больше оружия, пишет газета Financial Times.
«

"Напряженность между Украиной и ее западными покровителями, которые в общей сложности потратили 170 миллиардов долларов на оборону и финансовую помощь Киеву <...>, теперь начала проявляться, поскольку Владимир Зеленский продолжает просить все больше и больше оружия", — говорится в статье.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
08:00
Как сообщало издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, поддержка Украины настолько активна, что средства Европейского фонда мира скоро будут исчерпаны. Фонд рассчитывался в пределах 5,7 миллиарда евро c 2021 по 2027 год. Но из-за выплат компенсаций государствам ЕС, оказывающим Украине военную помощь, его средства оказались истощены раньше установленного срока. Сейчас рассматривается вопрос о выделении 3,5 миллиарда евро для пополнения фонда.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
"Теперь все наоборот". В Европе не хотят рисковать ради Украины
17 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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