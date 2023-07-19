Между Украиной и Западом возникла напряженность из-за оружия, пишут СМИ
FT: между Украиной и Западом возникла напряженность из-за просьб Киева дать больше оружия
© AP Photo / Eckehard SchulzНемецкий танк Leopard 1
© AP Photo / Eckehard Schulz
Немецкий танк Leopard 1. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Между Киевом и Западом нарастает напряженность из-за требований Владимира Зеленского выделять все больше оружия, пишет газета Financial Times.
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"Напряженность между Украиной и ее западными покровителями, которые в общей сложности потратили 170 миллиардов долларов на оборону и финансовую помощь Киеву <...>, теперь начала проявляться, поскольку Владимир Зеленский продолжает просить все больше и больше оружия", — говорится в статье.
Как сообщало издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, поддержка Украины настолько активна, что средства Европейского фонда мира скоро будут исчерпаны. Фонд рассчитывался в пределах 5,7 миллиарда евро c 2021 по 2027 год. Но из-за выплат компенсаций государствам ЕС, оказывающим Украине военную помощь, его средства оказались истощены раньше установленного срока. Сейчас рассматривается вопрос о выделении 3,5 миллиарда евро для пополнения фонда.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.