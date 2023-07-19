https://ria.ru/20230719/napryazhennost-1884992721.html

Между Украиной и Западом возникла напряженность из-за оружия, пишут СМИ

Между Украиной и Западом возникла напряженность из-за оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023

Между Украиной и Западом возникла напряженность из-за оружия, пишут СМИ

Между Киевом и Западом нарастает напряженность из-за требований Владимира Зеленского выделять все больше оружия, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:39

2023-07-19T09:39

2023-07-19T13:19

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Между Киевом и Западом нарастает напряженность из-за требований Владимира Зеленского выделять все больше оружия, пишет газета Financial Times. "Напряженность между Украиной и ее западными покровителями, которые в общей сложности потратили 170 миллиардов долларов на оборону и финансовую помощь Киеву <...>, теперь начала проявляться, поскольку Владимир Зеленский продолжает просить все больше и больше оружия", — говорится в статье.Как сообщало издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, поддержка Украины настолько активна, что средства Европейского фонда мира скоро будут исчерпаны. Фонд рассчитывался в пределах 5,7 миллиарда евро c 2021 по 2027 год. Но из-за выплат компенсаций государствам ЕС, оказывающим Украине военную помощь, его средства оказались истощены раньше установленного срока. Сейчас рассматривается вопрос о выделении 3,5 миллиарда евро для пополнения фонда. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

https://ria.ru/20230717/snaryady-1884265678.html

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украина, евросоюз, нато, в мире