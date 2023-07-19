https://ria.ru/20230719/nagrady-1885136566.html
Мотострелкам ЮВО, отразившим атаки ВСУ у Работино, вручили госнаграды
Мотострелкам ЮВО, отразившим атаки ВСУ у Работино, вручили госнаграды - РИА Новости, 19.07.2023
Мотострелкам ЮВО, отразившим атаки ВСУ у Работино, вручили госнаграды
РИА Новости. Мотострелки ЮВО, отразившие 8 атак ВСУ у Работино на ореховском направлении, получили госнаграды – МО РФ. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:55
2023-07-19T17:55
2023-07-19T17:57
специальная военная операция на украине
южный военный округ
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839295_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2eed1f5c85d07f8a3511311060f6d7fd.jpg
РИА Новости. Мотострелки ЮВО, отразившие 8 атак ВСУ у Работино на ореховском направлении, получили госнаграды – МО РФ.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839295_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_6e18f56eb660afca6f41f4f375b656a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южный военный округ, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Южный военный округ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Мотострелкам ЮВО, отразившим атаки ВСУ у Работино, вручили госнаграды
Мотострелкам ЮВО, отразившим восемь атак ВСУ у запорожского Работино, вручили госнаграды