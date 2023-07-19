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Мотострелкам ЮВО, отразившим атаки ВСУ у Работино, вручили госнаграды - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 19.07.2023 (обновлено: 17:57 19.07.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20230719/nagrady-1885136566.html
Мотострелкам ЮВО, отразившим атаки ВСУ у Работино, вручили госнаграды
Мотострелкам ЮВО, отразившим атаки ВСУ у Работино, вручили госнаграды - РИА Новости, 19.07.2023
Мотострелкам ЮВО, отразившим атаки ВСУ у Работино, вручили госнаграды
РИА Новости. Мотострелки ЮВО, отразившие 8 атак ВСУ у Работино на ореховском направлении, получили госнаграды – МО РФ. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:55
2023-07-19T17:57
специальная военная операция на украине
южный военный округ
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РИА Новости. Мотострелки ЮВО, отразившие 8 атак ВСУ у Работино на ореховском направлении, получили госнаграды – МО РФ.
РИА Новости
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южный военный округ, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Южный военный округ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Мотострелкам ЮВО, отразившим атаки ВСУ у Работино, вручили госнаграды

Мотострелкам ЮВО, отразившим восемь атак ВСУ у запорожского Работино, вручили госнаграды

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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РИА Новости. Мотострелки ЮВО, отразившие 8 атак ВСУ у Работино на ореховском направлении, получили госнаграды – МО РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеЮжный военный округВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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