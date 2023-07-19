https://ria.ru/20230719/nabsovet-1884966716.html

Путин подведет итоги работы совета АНО "Россия — страна возможностей"

Путин подведет итоги работы совета АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 19.07.2023

Путин подведет итоги работы совета АНО "Россия — страна возможностей"

Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", в ходе которого будут подведены итоги... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T01:06

2023-07-19T01:06

2023-07-19T03:44

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", в ходе которого будут подведены итоги работы платформы за 5 лет, также в этот день глава государства по видеосвязи пообщается с членами кабмина и обсудит внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики. Страна возможностей Автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" появилась по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Основная задача платформы – создание социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан всех возрастов. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, каждый из которых имеет свою аудиторию. За 5 лет участниками проектов "Россия – страна возможностей" стали 20 миллионов человек из всех регионов РФ и 150 стран мира, а партнерами – более 1,5 тысячи компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Флагманским проектом платформы "Россия – страна возможностей" является конкурс" Лидеры России", нацеленный на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей. В рамках проекта уже более 400 конкурсантов получили назначения на высокие должности. Среди них - заместители федеральных министров, губернаторы, мэры, главврачи, ректоры, топ-менеджеры крупных компаний и руководители различных государственных органов. Также лучшие из лучших попадают в программу кадрового резерва на базе Высшей школы государственного управления президентской академии – "школу губернаторов". В ходе заседания набсовета платформы выпускники различных конкурсов и олимпиад расскажут о своем опыте участия в проектах и поделятся своими идеями по дальнейшему развитию организации. В наблюдательном совете платформы, в частности, состоят первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощники главы государства Андрей Фурсенко и Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф, а также вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Путин является председателем набсовета. Внедрение искусственного интеллекта В этот же день глава государства в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станет внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики. С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. В 2019 году президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года. Она была утверждена в целях обеспечения ускоренного развития ИИ, проведения научных исследований в данной области, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также совершенствования системы подготовки кадров в области искусственного интеллекта. В конце мая 2023 года замглавы Минцифры Григорий Борисенко заявил, что ведомство предлагает создать концепцию по работе с искусственным интеллектом, которая дополнила бы решения, запланированные в рамках национальной стратегии развития ИИ. В тот же день замглавы правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что по поручению главы государства по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" 2022 года, правительство ведёт активную работу по корректировке существующей стратегии развития ИИ. Помимо этого, в конце прошлого года правительство утвердило дорожную карту высокотехнологичного направления ИИ до 2030 года. По оценкам ее разработчиков, вклад этой сферы в ВВП России к 2025 году может составить до 2%. В рамках дорожной карты запланировано создание более 60 перспективных технологических решений. Их эффективность будет оцениваться по увеличению объёма российского рынка ИИ-технологий – к 2030 году он должен быть не менее 20 миллиардов рублей, то есть увеличится минимум в два раза. При этом полноценного закона об искусственном интеллекте в России пока нет, об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов. Он также отметил, что такой закон разрабатывается.

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https://ria.ru/20230123/komissarov-1846934616.html

https://ria.ru/20230712/kuzbass-1883689004.html

https://ria.ru/20230628/zakon-1880810358.html

https://ria.ru/20221101/kadry-1828349740.html

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россия, владимир путин, общество