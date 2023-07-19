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Проезд для автомобилей к Крымскому мосту свободен с обеих сторон

Проезд для автомобилей к Крымскому мосту свободен с обеих сторон - РИА Новости, 19.07.2023

Проезд для автомобилей к Крымскому мосту свободен с обеих сторон

Движение на подъезде к Крымскому мосту свободное, скоплений автомобилей со стороны Крыма и Кубани нет, сообщается в среду утром в оперативном Telegram-канале о... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:35

2023-07-19T08:35

2023-07-19T10:29

туризм

республика крым

чп на крымском мосту

крымский мост

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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Движение на подъезде к Крымскому мосту свободное, скоплений автомобилей со стороны Крыма и Кубани нет, сообщается в среду утром в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту. По состоянию на вечер вторника, в очереди со стороны Тамани находилось 831 транспортное средство, время ожидания для водителей составляло более двух часов. Со стороны Керчи скоплений автомобилей не было. "(Среда – ред.) 8.00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В ночь на вторник движение автотранспорта было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, чп на крымском мосту, крымский мост