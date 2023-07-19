https://ria.ru/20230719/moshenniki-1885072618.html

МЧС предупредило о телефонных мошенниках в Белгородской области

МЧС предупредило о телефонных мошенниках в Белгородской области - РИА Новости, 19.07.2023

МЧС предупредило о телефонных мошенниках в Белгородской области

ГУМЧС РФ по Белгородской области предупредило в телеграм-канале о росте числа звонков в организации от мошенников, выдающих себя за представителей ведомства. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:49

2023-07-19T14:49

2023-07-19T14:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. ГУМЧС РФ по Белгородской области предупредило в телеграм-канале о росте числа звонков в организации от мошенников, выдающих себя за представителей ведомства. "В Белгородской области выявлены случаи мошеннических действий неустановленных лиц, действующих от имени МЧС России. Телефонные мошенники обзванивают частные и государственные учреждения, представляются сотрудниками главного управления МЧС России по Белгородской области и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности", - сообщили в управлении.Ведомство подчеркивает, что действия мошенников не имеют никакого отношения к структуре МЧС, и просит в случае возникновения подобной ситуации сообщать в правоохранительные органы. МЧС призывает граждан быть бдительными и доверять только официальным источникам информации, которые подтверждены на официальных интернет-ресурсах и социальных платформах.

https://ria.ru/20230630/evakuator-1881337428.html

белгородская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, белгородская область