https://ria.ru/20230719/moshenniki-1885072618.html
МЧС предупредило о телефонных мошенниках в Белгородской области
МЧС предупредило о телефонных мошенниках в Белгородской области - РИА Новости, 19.07.2023
МЧС предупредило о телефонных мошенниках в Белгородской области
ГУМЧС РФ по Белгородской области предупредило в телеграм-канале о росте числа звонков в организации от мошенников, выдающих себя за представителей ведомства. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:49
2023-07-19T14:49
2023-07-19T14:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. ГУМЧС РФ по Белгородской области предупредило в телеграм-канале о росте числа звонков в организации от мошенников, выдающих себя за представителей ведомства. "В Белгородской области выявлены случаи мошеннических действий неустановленных лиц, действующих от имени МЧС России. Телефонные мошенники обзванивают частные и государственные учреждения, представляются сотрудниками главного управления МЧС России по Белгородской области и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности", - сообщили в управлении.Ведомство подчеркивает, что действия мошенников не имеют никакого отношения к структуре МЧС, и просит в случае возникновения подобной ситуации сообщать в правоохранительные органы. МЧС призывает граждан быть бдительными и доверять только официальным источникам информации, которые подтверждены на официальных интернет-ресурсах и социальных платформах.
https://ria.ru/20230630/evakuator-1881337428.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, белгородская область
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Белгородская область
МЧС предупредило о телефонных мошенниках в Белгородской области
В Белгородской области телефонные мошенники выдают себя за представителей МЧС