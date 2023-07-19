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Мишустин и премьер Киргизии обсудили совместные проекты - РИА Новости, 19.07.2023
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19:06 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/mishustin-1885151105.html
Мишустин и премьер Киргизии обсудили совместные проекты
Мишустин и премьер Киргизии обсудили совместные проекты - РИА Новости, 19.07.2023
Мишустин и премьер Киргизии обсудили совместные проекты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по телефону обсудил с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое сотрудничество и... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:06
2023-07-19T19:06
михаил мишустин
евразийский экономический союз
россия
киргизия
акылбек жапаров
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по телефону обсудил с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина РФ. "Михаил Мишустин провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Киргизской Республики Акылбеком Жапаровым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении. Также Мишустин и Жапаров обсудили вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
https://ria.ru/20230719/mishustin-1885141181.html
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михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия, киргизия, акылбек жапаров
Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Россия, Киргизия, Акылбек Жапаров
Мишустин и премьер Киргизии обсудили совместные проекты

Мишустин обсудил с премьером Киргизии Жапаровым торгово-экономическое сотрудничество

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по телефону обсудил с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина РФ.
"Михаил Мишустин провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Киргизской Республики Акылбеком Жапаровым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Также Мишустин и Жапаров обсудили вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Мишустин и Пашинян обсудили реализацию совместных проектов
Вчера, 18:16
 
Михаил МишустинЕвразийский экономический союзРоссияКиргизияАкылбек Жапаров
 
 
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