https://ria.ru/20230719/mishustin-1885151105.html

Мишустин и премьер Киргизии обсудили совместные проекты

Мишустин и премьер Киргизии обсудили совместные проекты - РИА Новости, 19.07.2023

Мишустин и премьер Киргизии обсудили совместные проекты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по телефону обсудил с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое сотрудничество и... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:06

2023-07-19T19:06

2023-07-19T19:06

михаил мишустин

евразийский экономический союз

россия

киргизия

акылбек жапаров

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по телефону обсудил с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина РФ. "Михаил Мишустин провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Киргизской Республики Акылбеком Жапаровым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении. Также Мишустин и Жапаров обсудили вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

https://ria.ru/20230719/mishustin-1885141181.html

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михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия, киргизия, акылбек жапаров