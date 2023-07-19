https://ria.ru/20230719/mishustin-1885141181.html

Мишустин и Пашинян обсудили реализацию совместных проектов

Мишустин и Пашинян обсудили реализацию совместных проектов - РИА Новости, 19.07.2023

Мишустин и Пашинян обсудили реализацию совместных проектов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным обсудили реализацию совместных проектов, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:16

2023-07-19T18:16

2023-07-19T18:33

армения

евразийский экономический союз

михаил мишустин

россия

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным обсудили реализацию совместных проектов, сообщили в пресс-службе армянского правительства."Собеседники обсудили вопросы повестки и текущие программы армяно-российского экономического сотрудничества", - отмечается на сайте правительства.По данным пресс-службы, также были рассмотрены вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза.

https://ria.ru/20230514/otnosheniya-1871637638.html

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армения, евразийский экономический союз, михаил мишустин, россия, никол пашинян