Рейтинг@Mail.ru
Мишустин и Пашинян обсудили реализацию совместных проектов - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 19.07.2023 (обновлено: 18:33 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/mishustin-1885141181.html
Мишустин и Пашинян обсудили реализацию совместных проектов
Мишустин и Пашинян обсудили реализацию совместных проектов - РИА Новости, 19.07.2023
Мишустин и Пашинян обсудили реализацию совместных проектов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным обсудили реализацию совместных проектов, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:16
2023-07-19T18:33
армения
евразийский экономический союз
михаил мишустин
россия
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849317742_0:175:3083:1910_1920x0_80_0_0_d566c682437a4c35e421f227831dd25d.jpg
ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным обсудили реализацию совместных проектов, сообщили в пресс-службе армянского правительства."Собеседники обсудили вопросы повестки и текущие программы армяно-российского экономического сотрудничества", - отмечается на сайте правительства.По данным пресс-службы, также были рассмотрены вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза.
https://ria.ru/20230514/otnosheniya-1871637638.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849317742_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_be4c970e8229f51b4568398510329009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, евразийский экономический союз, михаил мишустин, россия, никол пашинян
Армения, Евразийский экономический союз, Михаил Мишустин, Россия, Никол Пашинян
Мишустин и Пашинян обсудили реализацию совместных проектов

Мишустин и Пашинян по телефону обсудили программы армяно-российского сотрудничества

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным обсудили реализацию совместных проектов, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
"Собеседники обсудили вопросы повестки и текущие программы армяно-российского экономического сотрудничества", - отмечается на сайте правительства.
По данным пресс-службы, также были рассмотрены вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза.
Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Отношения России и Армении имеют блестящее будущее, заявил Песков
14 мая, 14:35
 
АрменияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинРоссияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала