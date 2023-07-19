https://ria.ru/20230719/mery-1884991350.html

Вдоль Азовского моря усилили меры безопасности

Вдоль Азовского моря усилили меры безопасности - РИА Новости, 19.07.2023

Вдоль Азовского моря усилили меры безопасности

Профильные службы предприняли меры по обеспечению безопасности вдоль Азовского моря на сухопутном коридоре в Крым, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:25

2023-07-19T09:25

2023-07-19T09:50

азовское море

денис пушилин

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Профильные службы предприняли меры по обеспечению безопасности вдоль Азовского моря на сухопутном коридоре в Крым, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"."Сейчас соответствующие профильные службы предприняли дополнительные меры, чтобы обеспечить и регулировку, и обеспечить безопасность прохождения по данному маршруту как раз вдоль Азовского моря", - сказал Пушилин.По его словам, и военнослужащими тоже предпринимаются дополнительные меры, чтобы создать комфорт и безопасность на этом маршруте.

https://ria.ru/20230717/krasnodar-1884556755.html

азовское море

донецкая народная республика

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азовское море, денис пушилин, безопасность, донецкая народная республика