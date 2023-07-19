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Пушилин передал матери Татарского медаль "За освобождение Мариуполя" - РИА Новости, 19.07.2023
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11:58 19.07.2023 (обновлено: 13:45 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/medal-1885020234.html
Пушилин передал матери Татарского медаль "За освобождение Мариуполя"
Пушилин передал матери Татарского медаль "За освобождение Мариуполя" - РИА Новости, 19.07.2023
Пушилин передал матери Татарского медаль "За освобождение Мариуполя"
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что передал матери погибшего военного корреспондента Владлена Татарского... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:58
2023-07-19T13:45
донецкая народная республика
денис пушилин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донбасс
владлен татарский
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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что передал матери погибшего военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) медаль "За освобождение Мариуполя". "Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль "За освобождение Мариуполя" Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова", — написал Пушилин. Он также выразил благодарность матери Татарского. &quot;Противник не сумел победить Максима на поле боя и только подло — в результате террористической акции — смог добраться до него, когда он был военкором, информировал людей о военной ситуации. Владлен Татарский навсегда вошел в историю Донбасса, в историю России&quot;, — добавил врио главы ДНР.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в статуэтку, которую военкору подарила 26-летняя Дарья Трепова. Более 30 человек получили ранения. По данным ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом. Трепову задержали на следующий день. По информации спецслужбы, она совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". Второй непосредственный участник подготовки теракта — Юрий Денисов, гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы. Именно он через службу доставки передал Треповой замаскированное взрывное устройство.Президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Организация, выполняющая функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донбасс, владлен татарский
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Донбасс, Владлен Татарский
Пушилин передал матери Татарского медаль "За освобождение Мариуполя"

Пушилин передал матери военкора Владлена Татарского медаль "За освобождение Мариуполя"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского)
Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского) - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что передал матери погибшего военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) медаль "За освобождение Мариуполя".
"Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль "За освобождение Мариуполя" Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова", — написал Пушилин.
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Он также выразил благодарность матери Татарского.
«

"Противник не сумел победить Максима на поле боя и только подло — в результате террористической акции — смог добраться до него, когда он был военкором, информировал людей о военной ситуации. Владлен Татарский навсегда вошел в историю Донбасса, в историю России", — добавил врио главы ДНР.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в статуэтку, которую военкору подарила 26-летняя Дарья Трепова. Более 30 человек получили ранения.
По данным ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом. Трепову задержали на следующий день. По информации спецслужбы, она совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". Второй непосредственный участник подготовки теракта — Юрий Денисов, гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы. Именно он через службу доставки передал Треповой замаскированное взрывное устройство.
Президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Организация, выполняющая функции иноагента в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ДонбассВладлен Татарский
 
 
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