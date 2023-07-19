https://ria.ru/20230719/medal-1885020234.html

Пушилин передал матери Татарского медаль "За освобождение Мариуполя"

Пушилин передал матери Татарского медаль "За освобождение Мариуполя" - РИА Новости, 19.07.2023

Пушилин передал матери Татарского медаль "За освобождение Мариуполя"

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что передал матери погибшего военного корреспондента Владлена Татарского... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:58

2023-07-19T11:58

2023-07-19T13:45

донецкая народная республика

денис пушилин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

донбасс

владлен татарский

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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что передал матери погибшего военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) медаль "За освобождение Мариуполя". "Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль "За освобождение Мариуполя" Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова", — написал Пушилин. Он также выразил благодарность матери Татарского. "Противник не сумел победить Максима на поле боя и только подло — в результате террористической акции — смог добраться до него, когда он был военкором, информировал людей о военной ситуации. Владлен Татарский навсегда вошел в историю Донбасса, в историю России", — добавил врио главы ДНР.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в статуэтку, которую военкору подарила 26-летняя Дарья Трепова. Более 30 человек получили ранения. По данным ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом. Трепову задержали на следующий день. По информации спецслужбы, она совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". Второй непосредственный участник подготовки теракта — Юрий Денисов, гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы. Именно он через службу доставки передал Треповой замаскированное взрывное устройство.Президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Организация, выполняющая функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html

https://ria.ru/20230429/pamyat-1868748656.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донбасс, владлен татарский