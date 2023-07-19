Пушилин передал матери Татарского медаль "За освобождение Мариуполя"
Пушилин передал матери военкора Владлена Татарского медаль "За освобождение Мариуполя"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского)
Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского). Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что передал матери погибшего военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) медаль "За освобождение Мариуполя".
"Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль "За освобождение Мариуполя" Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова", — написал Пушилин.
Он также выразил благодарность матери Татарского.
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"Противник не сумел победить Максима на поле боя и только подло — в результате террористической акции — смог добраться до него, когда он был военкором, информировал людей о военной ситуации. Владлен Татарский навсегда вошел в историю Донбасса, в историю России", — добавил врио главы ДНР.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в статуэтку, которую военкору подарила 26-летняя Дарья Трепова. Более 30 человек получили ранения.
По данным ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом. Трепову задержали на следующий день. По информации спецслужбы, она совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". Второй непосредственный участник подготовки теракта — Юрий Денисов, гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы. Именно он через службу доставки передал Треповой замаскированное взрывное устройство.
Президент Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Организация, выполняющая функции иноагента в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.