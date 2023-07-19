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Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники - РИА Новости, 19.07.2023
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект фракции "Новые люди" о длинных выходных днях с 1 по 9 мая. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:00
2023-07-19T11:00
2023-07-19T13:07
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект фракции "Новые люди" о длинных выходных днях с 1 по 9 мая.Авторы инициативы предложили сократить новогодние каникулы на четыре дня, чтобы перенести эти выходные на май."На самом деле авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", — сказал на заседании нижней палаты член комитета Михаил Тарасенко.По его словам, оснований поддерживать законопроект нет, все заключения, включая мнение профсоюзов, — отрицательные.Майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять — с 29 декабря по 8 января.
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общество, госдума рф, михаил тарасенко, россия
Общество, Госдума РФ, Михаил Тарасенко, Россия
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект о длинных выходных 1-9 мая
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект фракции "Новые люди" о длинных выходных днях с 1 по 9 мая.
Авторы инициативы предложили сократить новогодние каникулы на четыре дня, чтобы перенести эти выходные на май.
"На самом деле авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", — сказал на заседании нижней палаты член комитета Михаил Тарасенко.
По его словам, оснований поддерживать законопроект нет, все заключения, включая мнение профсоюзов, — отрицательные.
Майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять — с 29 декабря по 8 января.