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Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники

Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники - РИА Новости, 19.07.2023

Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники

Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект фракции "Новые люди" о длинных выходных днях с 1 по 9 мая. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:00

2023-07-19T11:00

2023-07-19T13:07

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михаил тарасенко

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект фракции "Новые люди" о длинных выходных днях с 1 по 9 мая.Авторы инициативы предложили сократить новогодние каникулы на четыре дня, чтобы перенести эти выходные на май."На самом деле авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", — сказал на заседании нижней палаты член комитета Михаил Тарасенко.По его словам, оснований поддерживать законопроект нет, все заключения, включая мнение профсоюзов, — отрицательные.Майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять — с 29 декабря по 8 января.

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2023

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общество, госдума рф, михаил тарасенко, россия