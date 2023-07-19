Рисовал жирафов и возил с собой ванну: неизвестные факты о Маяковском

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Талант художника у него проявился раньше поэтического, он даже поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Сохранились не только его серьезные работы, но и серия изображений жирафов, которых Маяковский рисовал в альбоме Веры Шехтель, дочери знаменитого архитектора.

"Почему именно жирафы? Есть несколько ответов на этот вопрос. Например, интерес авангардистов 1910-х к искусству Африки. Еще один вариант: из-за желтой с черными манжетами и воротником кофты Маяковского и его роста друзья звали поэта "жирафом", — поясняет РИА Новости ученый секретарь Государственного музея В. В. Маяковского Наталья Качур.