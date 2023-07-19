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Рисовал жирафов и возил с собой ванну: неизвестные факты о Маяковском - РИА Новости, 19.07.2023
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Культура
 
08:00 19.07.2023 (обновлено: 08:02 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/mayakovskiy-1884667791.html
Рисовал жирафов и возил с собой ванну: неизвестные факты о Маяковском
Рисовал жирафов и возил с собой ванну: неизвестные факты о Маяковском - РИА Новости, 19.07.2023
Рисовал жирафов и возил с собой ванну: неизвестные факты о Маяковском
Футурист, авангардист — эпатаж публики был частью его художественного метода. Литературоведы изучили творчество великого поэта со всех сторон, описали биографию РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:00
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культура
владимир маяковский
государственный музей в.в. маяковского
дмитрий шостакович
фото - культура
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Футурист, авангардист — эпатаж публики был частью его художественного метода. Литературоведы изучили творчество великого поэта со всех сторон, описали биографию в деталях. О некоторых любопытных фактах из жизни Владимира Маяковского (1893-1930) — в фотоленте РИА Новости к 130-летию со дня рождения классика.
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владимир маяковский, государственный музей в.в. маяковского, фото, дмитрий шостакович, фото - культура, фото
Культура, Владимир Маяковский, Государственный музей В.В. Маяковского, Дмитрий Шостакович, Фото - Культура, Фото

Рисовал жирафов и возил с собой ванну: неизвестные факты о Маяковском

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Футурист, авангардист — эпатаж публики был частью его художественного метода. Литературоведы изучили творчество великого поэта со всех сторон, описали биографию в деталях. О некоторых любопытных фактах из жизни Владимира Маяковского (1893-1930) — в фотоленте РИА Новости к 130-летию со дня рождения классика.
© Предоставлено Государственным музеем В.В. Маяковского

Талант художника у него проявился раньше поэтического, он даже поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Сохранились не только его серьезные работы, но и серия изображений жирафов, которых Маяковский рисовал в альбоме Веры Шехтель, дочери знаменитого архитектора.

"Почему именно жирафы? Есть несколько ответов на этот вопрос. Например, интерес авангардистов 1910-х к искусству Африки. Еще один вариант: из-за желтой с черными манжетами и воротником кофты Маяковского и его роста друзья звали поэта "жирафом", — поясняет РИА Новости ученый секретарь Государственного музея В. В. Маяковского Наталья Качур.

Владимир Маяковский. Рисунок Жираф. Лист из альбома Веры Шехтель. Москва, 1912–1913

Талант художника у него проявился раньше поэтического, он даже поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Сохранились не только его серьезные работы, но и серия изображений жирафов, которых Маяковский рисовал в альбоме Веры Шехтель, дочери знаменитого архитектора.

"Почему именно жирафы? Есть несколько ответов на этот вопрос. Например, интерес авангардистов 1910-х к искусству Африки. Еще один вариант: из-за желтой с черными манжетами и воротником кофты Маяковского и его роста друзья звали поэта "жирафом", — поясняет РИА Новости ученый секретарь Государственного музея В. В. Маяковского Наталья Качур.

© Предоставлено Государственным музеем В.В. Маяковского
1 из 8
© Предоставлено Государственным музеем В.В. Маяковского

Кстати, о знаменитой желтой блузе, ставшей символом авангарда. Ее Маяковскому сшила мать Александра Алексеевна, а ткань нашел и купил сам поэт.

Таким его изобразила в 1953-м Надежда Петрова (Ходасевич-Леже).

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Надежда Петрова (Ходасевич-Леже). Портрет Владимира Маяковского, 1953

Кстати, о знаменитой желтой блузе, ставшей символом авангарда. Ее Маяковскому сшила мать Александра Алексеевна, а ткань нашел и купил сам поэт.

Таким его изобразила в 1953-м Надежда Петрова (Ходасевич-Леже).

Курение вредит вашему здоровью.

© Предоставлено Государственным музеем В.В. Маяковского
2 из 8
© Предоставлено Государственным музеем В.В. Маяковского

Маяковский не называл в честь себя свою первую пьесу. В царскую цензуру сочинение поступило без заголовка. Увидев на титульном листе имя, фамилию и жанр "трагедия", там решили, что произведение так и называется: "Владимир Маяковский. Трагедия".

"Когда выпускали афишу спектакля, полицмейстер никакой другой заголовок уже не разрешил. Впрочем, Маяковский этому даже обрадовался. В результате пьеса получила пророческое название", — отмечает Качур.

Книга Владимир Маяковский: Трагедия в двух действиях, с прологом и эпилогом. Москва, 1914

Маяковский не называл в честь себя свою первую пьесу. В царскую цензуру сочинение поступило без заголовка. Увидев на титульном листе имя, фамилию и жанр "трагедия", там решили, что произведение так и называется: "Владимир Маяковский. Трагедия".

"Когда выпускали афишу спектакля, полицмейстер никакой другой заголовок уже не разрешил. Впрочем, Маяковский этому даже обрадовался. В результате пьеса получила пророческое название", — отмечает Качур.

© Предоставлено Государственным музеем В.В. Маяковского
3 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Маяковский отличался воспитанностью. Именно так вспоминал о нем Дмитрий Шостакович, с которым поэт работал над постановкой пьесы "Клоп" в 1929-м.

"Я наивно думал, что Маяковский в жизни, в повседневном быту оставался трибуном, блестящим, остроумным оратором. Когда на одной из репетиций я познакомился с ним, он поразил меня своей мягкостью, обходительностью, просто воспитанностью", — вспоминал композитор.

На фото с Шостаковичем и Маяковским режиссер Всеволод Мейерхольд.

Курение вредит вашему здоровью.

Композитор Дмитрий Шостакович с режиссером Всеволодом Мейерхольдом и поэтом Владимиром Маяковским

Маяковский отличался воспитанностью. Именно так вспоминал о нем Дмитрий Шостакович, с которым поэт работал над постановкой пьесы "Клоп" в 1929-м.

"Я наивно думал, что Маяковский в жизни, в повседневном быту оставался трибуном, блестящим, остроумным оратором. Когда на одной из репетиций я познакомился с ним, он поразил меня своей мягкостью, обходительностью, просто воспитанностью", — вспоминал композитор.

На фото с Шостаковичем и Маяковским режиссер Всеволод Мейерхольд.

Курение вредит вашему здоровью.

© РИА Новости
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4 из 8
© Предоставлено Государственным музеем В.В. Маяковского

Маяковский не только создавал агитплакаты "Окна сатиры РОСТА", но также преуспел на рекламном поприще. Некоторые конфетные обертки, придуманные им и Александром Родченко, выполняли еще и просветительскую функцию.

"Тексты для фантиков Маяковский писал с декабря 1923-го по апрель 1924-го, в это время в стране пропагандировали метрическую систему мер. Запоминающиеся четверостишия на конфетных фантиках этому помогли", — говорит Качур.

Владимир Маяковский, Александр Родченко. Конфетная обертка карамели Новые меры. Москва, 1924

Маяковский не только создавал агитплакаты "Окна сатиры РОСТА", но также преуспел на рекламном поприще. Некоторые конфетные обертки, придуманные им и Александром Родченко, выполняли еще и просветительскую функцию.

"Тексты для фантиков Маяковский писал с декабря 1923-го по апрель 1924-го, в это время в стране пропагандировали метрическую систему мер. Запоминающиеся четверостишия на конфетных фантиках этому помогли", — говорит Качур.

© Предоставлено Государственным музеем В.В. Маяковского
5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Маяковский много гастролировал: посетил 54 города СССР и семь зарубежных стран. Почти весь 1925-й он прожил за границей, затем четыре года редко бывал не в Москве.

Таким поэта запечатлели в Мексике в 1925-м. Репродукция.

Курение вредит вашему здоровью.

Поэт Владимир Маяковский в Мексике

Маяковский много гастролировал: посетил 54 города СССР и семь зарубежных стран. Почти весь 1925-й он прожил за границей, затем четыре года редко бывал не в Москве.

Таким поэта запечатлели в Мексике в 1925-м. Репродукция.

Курение вредит вашему здоровью.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Маяковский ездил со столовыми приборами в футляре и даже брал переносную ванну. Он ставил бокал на шкаф, чтобы никто не мог до него дотянуться и отхлебнуть, никогда не пил и не ел из чужой посуды. Даже чистые стаканы обязательно протирал.

"Крайняя чистоплотность и брезгливость поэта отчасти объясняются тем, что его отец умер от заражения крови. Владимир мыл руки, как врач перед операцией, поливал себя одеколоном. Любые царапины, пусть и совсем мелкие, тщательно обрабатывались", — подчеркивает ученый секретарь Музея Маяковского.

На фото Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Крыму в 1926 году.

Поэт Владимир Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Крыму. 1926 год

Маяковский ездил со столовыми приборами в футляре и даже брал переносную ванну. Он ставил бокал на шкаф, чтобы никто не мог до него дотянуться и отхлебнуть, никогда не пил и не ел из чужой посуды. Даже чистые стаканы обязательно протирал.

"Крайняя чистоплотность и брезгливость поэта отчасти объясняются тем, что его отец умер от заражения крови. Владимир мыл руки, как врач перед операцией, поливал себя одеколоном. Любые царапины, пусть и совсем мелкие, тщательно обрабатывались", — подчеркивает ученый секретарь Музея Маяковского.

На фото Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Крыму в 1926 году.

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости / Александр Родченко | Перейти в медиабанк

Маяковский был заядлым собачником. Остались сведения о Щене — помеси дворняги и сеттера, скотч-терьере Скотике и французском бульдоге Бульке, которые жили у поэта в разное время. На фото он в 1924-м со Скотиком.

Поэт хорошо относился и к кошкам, уточняет Качур. В Праге, в квартире писательницы Марии Майеровой, за столом место поэта занял хозяйский кот Амур. Маяковский не разрешил его прогнать.

Курение вредит вашему здоровью.

Поэт Владимир Маяковский в 1924 году на даче в Пушкино со своей собакой Скотиком

Маяковский был заядлым собачником. Остались сведения о Щене — помеси дворняги и сеттера, скотч-терьере Скотике и французском бульдоге Бульке, которые жили у поэта в разное время. На фото он в 1924-м со Скотиком.

Поэт хорошо относился и к кошкам, уточняет Качур. В Праге, в квартире писательницы Марии Майеровой, за столом место поэта занял хозяйский кот Амур. Маяковский не разрешил его прогнать.

Курение вредит вашему здоровью.

© РИА Новости / Александр Родченко
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8 из 8
 
КультураВладимир МаяковскийГосударственный музей В.В. МаяковскогоДмитрий ШостаковичФото - КультураФото
 
 
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