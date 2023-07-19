https://ria.ru/20230719/lagonaki-1884991024.html

Первые трассы для лыжников в Лагонаках хотят запустить в 2025 — 2026 гг

Первые трассы для лыжников в Лагонаках хотят запустить в 2025 — 2026 гг - РИА Новости, 19.07.2023

Первые трассы для лыжников в Лагонаках хотят запустить в 2025 — 2026 гг

Экокурорт "Лагонаки" планирует сдать первые гостиницы и запустить первые трассы для лыжников в сезон 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:20

2023-07-19T09:20

2023-07-19T09:20

республика адыгея

новости - туризм

республика адыгея

мурат кумпилов

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экокурорт "Лагонаки" планирует сдать первые гостиницы и запустить первые трассы для лыжников в сезон 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам реализации на территории региона проекта по созданию всесезонного горного экокурорта "Лагонаки". На нем речь шла об этапах создания его инфраструктуры и, в частности, его первой очереди "Верхняя деревня". Со ссылкой на данные реализующего инвестпроект НАО "Красная поляна" сообщается, что уже определены земельные участки, подходящие для строительства Верхней деревни. Всего здесь планируется построить четыре гостиничных комплекса разной звездности с видами на природные достопримечательности. Кроме того, предусмотрено озеленение, создание общественно-деловой зоны, SPA-центра, оборудование развлекательной зоны и детской игровой площадки. Там же будет создана вся обеспечивающая инфраструктура, пункты проката и автостоянки. "В сезон 2025-2026 годов планируется запустить горнолыжные трассы и сдать в эксплуатацию 690 гостиничных номеров", - говорится в сообщении. Уточняется, что при строительстве будут использоваться материалы, производимые в Адыгее, и максимально привлечены местные специалисты. "Мы стремимся получить красивый, эстетичный и комфортный курорт в едином стиле с высоким уровнем предоставления услуг. Поэтому необходимо совместно с инвесторами грамотно отработать все вопросы – от инфраструктуры до архитектурных решений. При подготовке визуализации важно внимательно проработать стилевые особенности, архитектуру, цветовую гамму, национальные компоненты, придерживаться главной концепции – экологической составляющей курорта. Со своей стороны мы продолжим оказывать содействие в реализации нашего якорного проекта, создавать максимальные условия для инвесторов", – отметил в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. Власти уточняют, что территория, на которой происходит создание экокурорта "Лагонаки", находится за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство ведется с учетом соблюдения экологических норм, все объекты за исключением канатных дорог и горнолыжных трасс, будут находиться за пределами плато Лагонаки. На первом этапе для катания будут оборудованы 25 километров горнолыжных трасс и шесть канатных дорог, а к 2030 году протяженность трасс планируется увеличить до 37 километров, а количество канатных дорог – до десяти.

https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884010496.html

https://ria.ru/20230529/otdykh-1874881348.html

республика адыгея

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, республика адыгея, мурат кумпилов