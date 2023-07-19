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Дети из Югры пожаловались на издевательства воспитателей в лагере на Урале - РИА Новости, 19.07.2023
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15:18 19.07.2023 (обновлено: 15:19 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/lager-1885083232.html
Дети из Югры пожаловались на издевательства воспитателей в лагере на Урале
Дети из Югры пожаловались на издевательства воспитателей в лагере на Урале - РИА Новости, 19.07.2023
Дети из Югры пожаловались на издевательства воспитателей в лагере на Урале
Свердловская прокуратура организовала проверку после заявлений детей из Ханты-Мансийского автономного округа, прибывших на отдых в загородный лагерь под... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:18
2023-07-19T15:19
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
екатеринбург
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Свердловская прокуратура организовала проверку после заявлений детей из Ханты-Мансийского автономного округа, прибывших на отдых в загородный лагерь под Екатеринбургом, об издевательствах со стороны воспитателей, сообщило надзорное ведомство. "Несовершеннолетние заявили о неподобающем отношении к ним со стороны сотрудников лагеря в период смены, в том числе об оскорблении, нанесении телесных повреждений одному из подростков", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдению требований законодательства об организации отдыха детей со стороны сотрудников детского лагеря "Медная горка". Свою проверку также начало СУСК РФ по Свердловской области. По данным местных СМИ, воспитатели отказывали детям в медицинской помощи, если они получали травмы, наблюдали за тем, как подопечные моются, а также называли "северными оленями".
https://ria.ru/20220404/izdevatelstva-1781673258.html
ханты-мансийский автономный округ
екатеринбург
россия
свердловская область
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, екатеринбург, россия, свердловская область
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Екатеринбург, Россия, Свердловская область
Дети из Югры пожаловались на издевательства воспитателей в лагере на Урале

Прокуратура проверит, почему в лагере на Урале воспитатели издевались над детьми из Югры

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Свердловская прокуратура организовала проверку после заявлений детей из Ханты-Мансийского автономного округа, прибывших на отдых в загородный лагерь под Екатеринбургом, об издевательствах со стороны воспитателей, сообщило надзорное ведомство.
"Несовершеннолетние заявили о неподобающем отношении к ним со стороны сотрудников лагеря в период смены, в том числе об оскорблении, нанесении телесных повреждений одному из подростков", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдению требований законодательства об организации отдыха детей со стороны сотрудников детского лагеря "Медная горка". Свою проверку также начало СУСК РФ по Свердловской области.
По данным местных СМИ, воспитатели отказывали детям в медицинской помощи, если они получали травмы, наблюдали за тем, как подопечные моются, а также называли "северными оленями".
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ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округЕкатеринбургРоссияСвердловская область
 
 
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