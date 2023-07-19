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Официальный курс доллара на четверг составил 91,2 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 91,2 рубля - РИА Новости, 19.07.2023
Официальный курс доллара на четверг составил 91,2 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 51,4 копейки - до 91,2046 рубля, курс юаня снизился на 0,48 копейки, до 12,6303... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:52
2023-07-19T15:52
2023-07-19T15:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 51,4 копейки - до 91,2046 рубля, курс юаня снизился на 0,48 копейки, до 12,6303 рубля, курс евро вырос на 41,7 копейки, до 102,4441 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на четверг составил 91,2 рубля
Официальный курс доллара на четверг вырос до 91,2 рубля, евро — до 102,44 рубля