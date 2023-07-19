https://ria.ru/20230719/kulibiny-1884915440.html
"Такого оружия еще не видели". Что придумали в зоне СВО
"Такого оружия еще не видели". Что придумали в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2023
"Такого оружия еще не видели". Что придумали в зоне СВО
За 18 месяцев боевых действий российская армия применила практически весь спектр вооружений. Какие-то образцы показали себя хорошо, какие-то не очень. А что-то... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:00
2023-07-19T08:00
2023-07-19T08:02
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
мтлб
т-72б3
т-90
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Андрей Коц. За 18 месяцев боевых действий российская армия применила практически весь спектр вооружений. Какие-то образцы показали себя хорошо, какие-то не очень. А что-то пришлось модифицировать прямо на передовой. О фронтовых изобретениях — в материале РИА Новости.Защита от "Джавелинов"Только на поле боя выясняется, чего армии не хватает, а что лишнее. Однако путь от чертежа до серийного изделия долгий. Поэтому на фронте вооружаются сварочными аппаратами и импровизируют.С первых дней конфликта остро встал вопрос защиты тяжелой бронетехники от противотанковых средств. Особенно от ПТУРов, поражающих машину в крышу башни. На танки принялись ставить решетчатые козырьки, прозванные "мангалами". Их задача — спровоцировать подрыв боеприпаса до контакта с броней, чтобы кумулятивная струя потеряла большую часть разрушительной мощи."От американских "Джавелинов" спасает через раз, — признается боец с позывным Кеха, служащий рембазы одного из танковых батальонов 1-го армейского корпуса. — В половине случаев ПТУР просто проламывает решетку. Однако это все же лучше, чем ничего".Но сейчас, по его словам, куда больше неприятностей от дронов-камикадзе. Оператор наводит их на цель очень точно. Поэтому никакой козырек не поможет. Особенно остро эта проблема стоит у артиллеристов.В качестве эрзац-защиты от барражирующих боеприпасов и российские, и украинские военные используют металлическую сетку-рабицу — растягивают вокруг орудия. БПЛА, как правило, легкие. И зачастую такой неказистой с виду конструкции хватает, чтобы остановить коптеры.Позаимствовали у флотаКустарные модификации боевой техники повышают не только выживаемость, но и зачастую — огневую мощь. Военные устанавливают на машины дополнительное вооружение, оборудование, средства связи и наблюдения. И часто проявляют недюжинную креативность.Рекордсменом по числу самодельных вариантов по праву считается гусеничный тягач МТЛБ, главная рабочая лошадка Сухопутных войск. На "мотолыгу" наваривали зенитные установки ЗУ-23-2, 120-миллиметровые минометы, ПТУРы, авиационные блоки НАР, крупнокалиберные пулеметы, станковые гранатометы.Порой встречаются и совсем экзотичные варианты. Например, в соцсетях разлетелись фотографии машины с башенной двуствольной 25-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой 2М-3.Есть еще с корабельной РСЗО МС-227 калибра 150 миллиметров. А в одном из подразделений 1АК воюет тягач с семиствольным корабельным гранатометом МРГ-1 "Огонек" на крыше. "Флотских" модификаций довольно много. Потому что боеприпасов специфических военных калибров, поясняют военные, на складах полно."МТЛБ — очень удачная платформа, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Неприхотливая в обслуживании, с хорошей проходимостью. Брони нет, но тут нет задачи идти на танки. Эти тягачи в основном нужны для доставки боеприпасов, продовольствия и воды на первую линию. Но с дополнительным вооружением способны и на другое. Очень популярен вариант с зениткой ЗУ-23-2. Одинаково хорошо работает и по воздуху, и по земле".Глаза армииАдаптировали под реалии современной войны и коммерческие коптеры. Прежде всего для разведки, целеуказания и корректировки артиллерии.У ВСУ есть технические средства, чтобы не только засекать дрон в воздухе, но и определять точные координаты оператора. Однако прием против этого нашли: меняют "птичкам" программное обеспечение. Причем в полевых условиях.Кроме того, обе стороны применяют так называемые сбросы — кустарно изготовленные устройства, благодаря которым БПЛА поднимает в воздух гранату или мину, превращаясь в легкий бомбардировщик.Обслуживают и ремонтируют поврежденную технику недалеко от передовой. Некоторые запасные части, например лопасти, распечатывают на 3D-принтерах.Так же изготавливают собственные образцы. В частности, FPV-беспилотник "Упырь", который применяют в качестве камикадзе.Кустарные изделия порой даже превосходят промышленные, которых не хватает на фронте. И власти пообещали учесть опыт боевых действий в серийном производстве.
https://ria.ru/20230718/ukraina-1884906080.html
https://ria.ru/20230717/pamyat-1884758557.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, вооруженные силы украины, мтлб, т-72б3, т-90
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, МТЛБ, Т-72Б3, Т-90
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Андрей Коц. За 18 месяцев боевых действий российская армия применила практически весь спектр вооружений. Какие-то образцы показали себя хорошо, какие-то не очень. А что-то пришлось модифицировать прямо на передовой. О фронтовых изобретениях — в материале РИА Новости.
Только на поле боя выясняется, чего армии не хватает, а что лишнее. Однако путь от чертежа до серийного изделия долгий. Поэтому на фронте вооружаются сварочными аппаратами и импровизируют.
С первых дней конфликта остро встал вопрос защиты тяжелой бронетехники от противотанковых средств. Особенно от ПТУРов, поражающих машину в крышу башни. На танки принялись ставить решетчатые козырьки, прозванные "мангалами". Их задача — спровоцировать подрыв боеприпаса до контакта с броней, чтобы кумулятивная струя потеряла большую часть разрушительной мощи.
"От американских "Джавелинов" спасает через раз, — признается боец с позывным Кеха, служащий рембазы одного из танковых батальонов 1-го армейского корпуса. — В половине случаев ПТУР просто проламывает решетку. Однако это все же лучше, чем ничего".
Но сейчас, по его словам, куда больше неприятностей от дронов-камикадзе. Оператор наводит их на цель очень точно. Поэтому никакой козырек не поможет. Особенно остро эта проблема стоит у артиллеристов.
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В качестве эрзац-защиты от барражирующих боеприпасов и российские, и украинские военные используют металлическую сетку-рабицу — растягивают вокруг орудия. БПЛА, как правило, легкие. И зачастую такой неказистой с виду конструкции хватает, чтобы остановить коптеры.
Кустарные модификации боевой техники повышают не только выживаемость, но и зачастую — огневую мощь. Военные устанавливают на машины дополнительное вооружение, оборудование, средства связи и наблюдения. И часто проявляют недюжинную креативность.
Рекордсменом по числу самодельных вариантов по праву считается гусеничный тягач МТЛБ, главная рабочая лошадка Сухопутных войск. На "мотолыгу" наваривали зенитные установки ЗУ-23-2, 120-миллиметровые минометы, ПТУРы, авиационные блоки НАР, крупнокалиберные пулеметы, станковые гранатометы.
Порой встречаются и совсем экзотичные варианты. Например, в соцсетях разлетелись фотографии машины с башенной двуствольной 25-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой 2М-3.
Есть еще с корабельной РСЗО МС-227 калибра 150 миллиметров. А в одном из подразделений 1АК воюет тягач с семиствольным корабельным гранатометом МРГ-1 "Огонек" на крыше.
"Флотских" модификаций довольно много. Потому что боеприпасов специфических военных калибров, поясняют военные, на складах полно.
"МТЛБ — очень удачная платформа, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Неприхотливая в обслуживании, с хорошей проходимостью. Брони нет, но тут нет задачи идти на танки. Эти тягачи в основном нужны для доставки боеприпасов, продовольствия и воды на первую линию. Но с дополнительным вооружением способны и на другое. Очень популярен вариант с зениткой ЗУ-23-2. Одинаково хорошо работает и по воздуху, и по земле".
Адаптировали под реалии современной войны и коммерческие коптеры. Прежде всего для разведки, целеуказания и корректировки артиллерии.
У ВСУ есть технические средства, чтобы не только засекать дрон в воздухе, но и определять точные координаты оператора. Однако прием против этого нашли: меняют "птичкам" программное обеспечение. Причем в полевых условиях.
Кроме того, обе стороны применяют так называемые сбросы — кустарно изготовленные устройства, благодаря которым БПЛА поднимает в воздух гранату или мину, превращаясь в легкий бомбардировщик.
Обслуживают и ремонтируют поврежденную технику недалеко от передовой. Некоторые запасные части, например лопасти, распечатывают на 3D-принтерах.
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Так же изготавливают собственные образцы. В частности, FPV-беспилотник "Упырь", который применяют в качестве камикадзе.
Кустарные изделия порой даже превосходят промышленные, которых не хватает на фронте. И власти пообещали учесть опыт боевых действий в серийном производстве.