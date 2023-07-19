https://ria.ru/20230719/kulibiny-1884915440.html

"Такого оружия еще не видели". Что придумали в зоне СВО

"Такого оружия еще не видели". Что придумали в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2023

"Такого оружия еще не видели". Что придумали в зоне СВО

За 18 месяцев боевых действий российская армия применила практически весь спектр вооружений. Какие-то образцы показали себя хорошо, какие-то не очень. А что-то... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:00

2023-07-19T08:00

2023-07-19T08:02

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

мтлб

т-72б3

т-90

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Андрей Коц. За 18 месяцев боевых действий российская армия применила практически весь спектр вооружений. Какие-то образцы показали себя хорошо, какие-то не очень. А что-то пришлось модифицировать прямо на передовой. О фронтовых изобретениях — в материале РИА Новости.Защита от "Джавелинов"Только на поле боя выясняется, чего армии не хватает, а что лишнее. Однако путь от чертежа до серийного изделия долгий. Поэтому на фронте вооружаются сварочными аппаратами и импровизируют.С первых дней конфликта остро встал вопрос защиты тяжелой бронетехники от противотанковых средств. Особенно от ПТУРов, поражающих машину в крышу башни. На танки принялись ставить решетчатые козырьки, прозванные "мангалами". Их задача — спровоцировать подрыв боеприпаса до контакта с броней, чтобы кумулятивная струя потеряла большую часть разрушительной мощи."От американских "Джавелинов" спасает через раз, — признается боец с позывным Кеха, служащий рембазы одного из танковых батальонов 1-го армейского корпуса. — В половине случаев ПТУР просто проламывает решетку. Однако это все же лучше, чем ничего".Но сейчас, по его словам, куда больше неприятностей от дронов-камикадзе. Оператор наводит их на цель очень точно. Поэтому никакой козырек не поможет. Особенно остро эта проблема стоит у артиллеристов.В качестве эрзац-защиты от барражирующих боеприпасов и российские, и украинские военные используют металлическую сетку-рабицу — растягивают вокруг орудия. БПЛА, как правило, легкие. И зачастую такой неказистой с виду конструкции хватает, чтобы остановить коптеры.Позаимствовали у флотаКустарные модификации боевой техники повышают не только выживаемость, но и зачастую — огневую мощь. Военные устанавливают на машины дополнительное вооружение, оборудование, средства связи и наблюдения. И часто проявляют недюжинную креативность.Рекордсменом по числу самодельных вариантов по праву считается гусеничный тягач МТЛБ, главная рабочая лошадка Сухопутных войск. На "мотолыгу" наваривали зенитные установки ЗУ-23-2, 120-миллиметровые минометы, ПТУРы, авиационные блоки НАР, крупнокалиберные пулеметы, станковые гранатометы.Порой встречаются и совсем экзотичные варианты. Например, в соцсетях разлетелись фотографии машины с башенной двуствольной 25-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой 2М-3.Есть еще с корабельной РСЗО МС-227 калибра 150 миллиметров. А в одном из подразделений 1АК воюет тягач с семиствольным корабельным гранатометом МРГ-1 "Огонек" на крыше. "Флотских" модификаций довольно много. Потому что боеприпасов специфических военных калибров, поясняют военные, на складах полно."МТЛБ — очень удачная платформа, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Неприхотливая в обслуживании, с хорошей проходимостью. Брони нет, но тут нет задачи идти на танки. Эти тягачи в основном нужны для доставки боеприпасов, продовольствия и воды на первую линию. Но с дополнительным вооружением способны и на другое. Очень популярен вариант с зениткой ЗУ-23-2. Одинаково хорошо работает и по воздуху, и по земле".Глаза армииАдаптировали под реалии современной войны и коммерческие коптеры. Прежде всего для разведки, целеуказания и корректировки артиллерии.У ВСУ есть технические средства, чтобы не только засекать дрон в воздухе, но и определять точные координаты оператора. Однако прием против этого нашли: меняют "птичкам" программное обеспечение. Причем в полевых условиях.Кроме того, обе стороны применяют так называемые сбросы — кустарно изготовленные устройства, благодаря которым БПЛА поднимает в воздух гранату или мину, превращаясь в легкий бомбардировщик.Обслуживают и ремонтируют поврежденную технику недалеко от передовой. Некоторые запасные части, например лопасти, распечатывают на 3D-принтерах.Так же изготавливают собственные образцы. В частности, FPV-беспилотник "Упырь", который применяют в качестве камикадзе.Кустарные изделия порой даже превосходят промышленные, которых не хватает на фронте. И власти пообещали учесть опыт боевых действий в серийном производстве.

https://ria.ru/20230718/ukraina-1884906080.html

https://ria.ru/20230717/pamyat-1884758557.html

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2023

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, вооруженные силы украины, мтлб, т-72б3, т-90