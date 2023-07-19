https://ria.ru/20230719/krym-1885063471.html

Медики помогли 55 туристам, направляющимся в Крым

Медики помогли 55 туристам, направляющимся в Крым - РИА Новости, 19.07.2023

Медики помогли 55 туристам, направляющимся в Крым

Медики оказали помощь 55 гражданам, направлявшимся в Крым с 17 по 19 июля, одного взрослого госпитализировали, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:31

2023-07-19T14:31

2023-07-19T14:32

туризм

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республика крым

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Медики оказали помощь 55 гражданам, направлявшимся в Крым с 17 по 19 июля, одного взрослого госпитализировали, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. "По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко по пути следования из Крыма или в Крым в местах скопления автомобилей – пунктах пропуска и у паромной переправы – организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. По оперативным данным, с 17.00 17 июля по 09.00 19 июля к медикам обратились 55 человек, среди них 7 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что одному взрослому понадобилась госпитализация, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно. Добавляется, что медицинская помощь по пути следования туристов организована при координации Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

https://ria.ru/20230719/krym-1885036838.html

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Ольга Фомченкова

новости - туризм, республика крым, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), чп на крымском мосту