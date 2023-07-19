https://ria.ru/20230719/krym-1885063471.html
Медики помогли 55 туристам, направляющимся в Крым
Медики помогли 55 туристам, направляющимся в Крым - РИА Новости, 19.07.2023
Медики помогли 55 туристам, направляющимся в Крым
Медики оказали помощь 55 гражданам, направлявшимся в Крым с 17 по 19 июля, одного взрослого госпитализировали, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:31
2023-07-19T14:31
2023-07-19T14:32
туризм
новости - туризм
республика крым
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149e56df7a5274079c5c5e6d7d726cff.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Медики оказали помощь 55 гражданам, направлявшимся в Крым с 17 по 19 июля, одного взрослого госпитализировали, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. "По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко по пути следования из Крыма или в Крым в местах скопления автомобилей – пунктах пропуска и у паромной переправы – организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. По оперативным данным, с 17.00 17 июля по 09.00 19 июля к медикам обратились 55 человек, среди них 7 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что одному взрослому понадобилась госпитализация, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно. Добавляется, что медицинская помощь по пути следования туристов организована при координации Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20230719/krym-1885036838.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a8efb16bdd1c97e2cf99d90340d0723c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, республика крым, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), чп на крымском мосту
Туризм, Новости - Туризм, Республика Крым, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), ЧП на Крымском мосту
Медики помогли 55 туристам, направляющимся в Крым
Минздрав: с 17 по 19 июля 55 человек, направляющихся в Крым, обратились за медпомощью