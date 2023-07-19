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Медики помогли 55 туристам, направляющимся в Крым - РИА Новости, 19.07.2023
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Туризм
 
14:31 19.07.2023 (обновлено: 14:32 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/krym-1885063471.html
Медики помогли 55 туристам, направляющимся в Крым
Медики помогли 55 туристам, направляющимся в Крым - РИА Новости, 19.07.2023
Медики помогли 55 туристам, направляющимся в Крым
Медики оказали помощь 55 гражданам, направлявшимся в Крым с 17 по 19 июля, одного взрослого госпитализировали, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:31
2023-07-19T14:32
туризм
новости - туризм
республика крым
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Медики оказали помощь 55 гражданам, направлявшимся в Крым с 17 по 19 июля, одного взрослого госпитализировали, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. "По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко по пути следования из Крыма или в Крым в местах скопления автомобилей – пунктах пропуска и у паромной переправы – организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. По оперативным данным, с 17.00 17 июля по 09.00 19 июля к медикам обратились 55 человек, среди них 7 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что одному взрослому понадобилась госпитализация, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно. Добавляется, что медицинская помощь по пути следования туристов организована при координации Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
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новости - туризм, республика крым, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), чп на крымском мосту
Туризм, Новости - Туризм, Республика Крым, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), ЧП на Крымском мосту
Медики помогли 55 туристам, направляющимся в Крым

Минздрав: с 17 по 19 июля 55 человек, направляющихся в Крым, обратились за медпомощью

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Медики оказали помощь 55 гражданам, направлявшимся в Крым с 17 по 19 июля, одного взрослого госпитализировали, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
«
"По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко по пути следования из Крыма или в Крым в местах скопления автомобилей – пунктах пропуска и у паромной переправы – организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. По оперативным данным, с 17.00 17 июля по 09.00 19 июля к медикам обратились 55 человек, среди них 7 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одному взрослому понадобилась госпитализация, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно. Добавляется, что медицинская помощь по пути следования туристов организована при координации Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
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