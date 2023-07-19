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ГУР опровергло данные о признании Будановым причастности к взрыву в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/krym-1885045555.html
ГУР опровергло данные о признании Будановым причастности к взрыву в Крыму
ГУР опровергло данные о признании Будановым причастности к взрыву в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023
ГУР опровергло данные о признании Будановым причастности к взрыву в Крыму
Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию "Суспильне" ("Общественное") опроверг сообщения о признании... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:24
2023-07-19T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кирилл буданов
вооруженные силы украины
республика крым
гур минобороны украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию "Суспильне" ("Общественное") опроверг сообщения о признании главой украинской разведки Кириллом Будановым причастности к взрыву на полигоне в Крыму. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск. Издание ссылалось на телеграм-канал, который, как утверждалось, принадлежал Буданову. В сообщении говорилось, что масштаб причиненного ущерба и "количество потерь в живой силе" якобы скрываются. На данный момент сообщение о признании Будановым причастности к взрыву в телеграм-канале "Страны" удалено. "Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыме дело рук ВСУ и ГУР - фейк", - заявил Юсов в комментарии украинскому изданию "Суспильне" ("Общественное"), подчеркнув, что все официальные страницы социальных сетей указаны на сайте ГУР. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.
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в мире, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины, республика крым, гур минобороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, ГУР Минобороны Украины
ГУР опровергло данные о признании Будановым причастности к взрыву в Крыму

ГУР Украины назвало признание Будановым причастности к взрыву на полигоне в Крыму фейком

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию "Суспильне" ("Общественное") опроверг сообщения о признании главой украинской разведки Кириллом Будановым причастности к взрыву на полигоне в Крыму.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск. Издание ссылалось на телеграм-канал, который, как утверждалось, принадлежал Буданову. В сообщении говорилось, что масштаб причиненного ущерба и "количество потерь в живой силе" якобы скрываются. На данный момент сообщение о признании Будановым причастности к взрыву в телеграм-канале "Страны" удалено.
«
"Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыме дело рук ВСУ и ГУР - фейк", - заявил Юсов в комментарии украинскому изданию "Суспильне" ("Общественное"), подчеркнув, что все официальные страницы социальных сетей указаны на сайте ГУР.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.
Пожар на военном полигоне в КрымуПожар на военном полигоне в Крыму
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКирилл БудановВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымГУР Минобороны Украины
 
 
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