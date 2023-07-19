https://ria.ru/20230719/krym-1885045555.html

ГУР опровергло данные о признании Будановым причастности к взрыву в Крыму

ГУР опровергло данные о признании Будановым причастности к взрыву в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023

ГУР опровергло данные о признании Будановым причастности к взрыву в Крыму

Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию "Суспильне" ("Общественное") опроверг сообщения о признании... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:24

2023-07-19T13:24

2023-07-19T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кирилл буданов

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республика крым

гур минобороны украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию "Суспильне" ("Общественное") опроверг сообщения о признании главой украинской разведки Кириллом Будановым причастности к взрыву на полигоне в Крыму. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск. Издание ссылалось на телеграм-канал, который, как утверждалось, принадлежал Буданову. В сообщении говорилось, что масштаб причиненного ущерба и "количество потерь в живой силе" якобы скрываются. На данный момент сообщение о признании Будановым причастности к взрыву в телеграм-канале "Страны" удалено. "Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыме дело рук ВСУ и ГУР - фейк", - заявил Юсов в комментарии украинскому изданию "Суспильне" ("Общественное"), подчеркнув, что все официальные страницы социальных сетей указаны на сайте ГУР. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины, республика крым, гур минобороны украины