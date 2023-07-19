https://ria.ru/20230719/krym-1884996790.html
На трассе "Таврида" из-за ЧП на полигоне изменилась схема движения
На трассе "Таврида" из-за ЧП на полигоне изменилась схема движения - РИА Новости, 19.07.2023
На трассе "Таврида" из-за ЧП на полигоне изменилась схема движения
Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал обновленную и уточненную схему проезда по трассе "Таврида" из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:47
2023-07-19T10:47
2023-07-19T10:47
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сергей аксенов (политик)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576447188_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_291595120169c663fdabb3390ea1b491.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал обновленную и уточненную схему проезда по трассе "Таврида" из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. "При движении со стороны Симферополя по трассе "Таврида" в районе с. Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" возможен через пгт Первомайское или Феодосию", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск.Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда.
https://ria.ru/20230718/pereprava-1884951558.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576447188_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_94d34245a055d7507bb8ab1aab159f24.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сергей аксенов (политик), республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
На трассе "Таврида" из-за ЧП на полигоне изменилась схема движения
Глава Крыма опубликовал обновленную схему проезда по трассе "Таврида" из-за ЧП на полигоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал обновленную и уточненную схему
проезда по трассе "Таврида" из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе.
"При движении со стороны Симферополя по трассе "Таврида" в районе с. Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" возможен через пгт Первомайское или Феодосию", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
При этом, по его словам, маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск.
Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда.
Работу Керченской паромной переправы временно приостановили