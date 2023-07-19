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На трассе "Таврида" из-за ЧП на полигоне изменилась схема движения - РИА Новости, 19.07.2023
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Туризм
 
10:47 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/krym-1884996790.html
На трассе "Таврида" из-за ЧП на полигоне изменилась схема движения
На трассе "Таврида" из-за ЧП на полигоне изменилась схема движения - РИА Новости, 19.07.2023
На трассе "Таврида" из-за ЧП на полигоне изменилась схема движения
Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал обновленную и уточненную схему проезда по трассе "Таврида" из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:47
2023-07-19T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал обновленную и уточненную схему проезда по трассе "Таврида" из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. "При движении со стороны Симферополя по трассе "Таврида" в районе с. Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" возможен через пгт Первомайское или Феодосию", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск.Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
На трассе "Таврида" из-за ЧП на полигоне изменилась схема движения

Глава Крыма опубликовал обновленную схему проезда по трассе "Таврида" из-за ЧП на полигоне

© РИА Новости / Максим ГрозновПоездка по трассе "Таврида"
Поездка по трассе Таврида - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Максим Грознов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал обновленную и уточненную схему проезда по трассе "Таврида" из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе.
"При движении со стороны Симферополя по трассе "Таврида" в районе с. Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" возможен через пгт Первомайское или Феодосию", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
При этом, по его словам, маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск.
Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда.
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