https://ria.ru/20230719/kosovo-1885167957.html

Вучич призвал генсека НАТО обеспечить безопасность сербов в Косово

Вучич призвал генсека НАТО обеспечить безопасность сербов в Косово - РИА Новости, 19.07.2023

Вучич призвал генсека НАТО обеспечить безопасность сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич на встрече в среду в Брюсселе призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:53

2023-07-19T20:53

2023-07-19T20:54

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БЕЛГРАД, 19 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече в среду в Брюсселе призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии. Вучич сообщил в начале июля, что запросит встречу со Столтенбергом в связи с напряженностью в Косово и Метохии, а затем срочное заседание Совбеза ООН, а также рассмотрит призыв признать всех косовоалбанских силовиков террористами. Вучич огласил запрос Белграда к членам Совбеза ООН, он включает в себя прекращение деятельности всех косовоалбанских структур, угрожающих сербам, и их демилитаризацию. В середине июля Белград на месяц приостановил экспорт оружия и боеприпасов. "Все произошло из-за плохого подхода Приштины, они хотели исключить сербов из власти. В то же время они задерживают сербских граждан и издеваются над ними, это очень беспокоит нашу страну, задерживают их вне зависимости от места проживания. До сих пор у нас были профессиональные отношения с контингентом KFOR и НАТО, и надеюсь, что ваша миссия будет реализована согласно резолюции 1244 Совбеза ООН", - заявил Вучич перед разговором со Столтенбергом за закрытыми дверями. "Еще раз прошу вас обеспечить безопасность всех сербов в Косово и Метохии", - подчеркнул сербский лидер, трансляция велась на сайте НАТО. На севере Косово и Метохии полтора месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Президент Сербии заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Согласно данным на официальном сайте KFOR, в настоящий момент в миссии участвуют 27 государств, среди них не только страны-члены НАТО, но и Армения, Австрия, Ирландия, Молдавия, Швеция и Швейцария. Общая численность военнослужащих - 4 511 человек. В конце мая генсек НАТО сообщал о направлении в Косово дополнительно 700 военных, а также о подготовке еще одного батальона на случай необходимости. Замглавы британского минобороны Джеймс Хиппи заявлял, что Великобритания в несколько раз увеличит количество своих военных в рамках миссии KFOR для проведения учений в 2023 году. Первые подразделения, призванные усилить KFOR, начали прибывать в регион в июне. В основном НАТО усиливает присутствие за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе Султан Мурад. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, косово, сербия, александр вучич, йенс столтенберг, оон, нато, освободительная армия косово, белград (город)