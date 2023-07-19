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СМИ сообщили подробности об американском солдате, перешедшем границу КНДР - РИА Новости, 19.07.2023
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11:21 19.07.2023 (обновлено: 11:22 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/koreya-1885011931.html
СМИ сообщили подробности об американском солдате, перешедшем границу КНДР
СМИ сообщили подробности об американском солдате, перешедшем границу КНДР - РИА Новости, 19.07.2023
СМИ сообщили подробности об американском солдате, перешедшем границу КНДР
Американский солдат, перешедший на территорию КНДР во время ознакомительного тура на границе двух Корей, должен был быть отстранен от службы после... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:21
2023-07-19T11:22
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
сша
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МОСКВА, 19 июл - Новости. Американский солдат, перешедший на территорию КНДР во время ознакомительного тура на границе двух Корей, должен был быть отстранен от службы после дисциплинарного взыскания за нападение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников. Ранее агентство Рейтер передавало, что солдат должен был подвергнуться дисциплинарному наказанию со стороны своего руководства. По словам источников агентства, непонятно, каким именно образом ожидающий наказания солдат смог принять участие в туре. Отмечается, что он пересек границу "намеренно". По информации телеканала, солдата зовут Трэвис Кинг, он рядовой, который поступил на службу в 2021 году. "Кинг провел 50 дней в следственном изоляторе в Южной Корее после дисциплинарного взыскания за нападение... Кинг должен был быть административно отстранен от армии США", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что рядового проводили до таможни в аэропорту, где он должен был сесть на самолет до США, однако ему удалось оттуда уйти. Объединенная зона безопасности является частью демилитаризованной зоны, которая используется двумя Кореями для дипломатических встреч, до марта 1991 года она также была местом военных переговоров между Северной Кореей и Командованием ООН.
https://ria.ru/20230717/kndr-1884665053.html
южная корея
кндр (северная корея)
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в мире, южная корея, кндр (северная корея), сша
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), США
СМИ сообщили подробности об американском солдате, перешедшем границу КНДР

CNN: в Корее рядовой США Кинг перешел на территорию КНДР во время ознакомительного тура

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - Новости. Американский солдат, перешедший на территорию КНДР во время ознакомительного тура на границе двух Корей, должен был быть отстранен от службы после дисциплинарного взыскания за нападение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.
Ранее агентство Рейтер передавало, что солдат должен был подвергнуться дисциплинарному наказанию со стороны своего руководства. По словам источников агентства, непонятно, каким именно образом ожидающий наказания солдат смог принять участие в туре. Отмечается, что он пересек границу "намеренно".
По информации телеканала, солдата зовут Трэвис Кинг, он рядовой, который поступил на службу в 2021 году.
«
"Кинг провел 50 дней в следственном изоляторе в Южной Корее после дисциплинарного взыскания за нападение... Кинг должен был быть административно отстранен от армии США", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что рядового проводили до таможни в аэропорту, где он должен был сесть на самолет до США, однако ему удалось оттуда уйти.
Объединенная зона безопасности является частью демилитаризованной зоны, которая используется двумя Кореями для дипломатических встреч, до марта 1991 года она также была местом военных переговоров между Северной Кореей и Командованием ООН.
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