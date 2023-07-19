https://ria.ru/20230719/koreya-1885011931.html

СМИ сообщили подробности об американском солдате, перешедшем границу КНДР

СМИ сообщили подробности об американском солдате, перешедшем границу КНДР - РИА Новости, 19.07.2023

СМИ сообщили подробности об американском солдате, перешедшем границу КНДР

Американский солдат, перешедший на территорию КНДР во время ознакомительного тура на границе двух Корей, должен был быть отстранен от службы после... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:21

2023-07-19T11:21

2023-07-19T11:22

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

сша

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МОСКВА, 19 июл - Новости. Американский солдат, перешедший на территорию КНДР во время ознакомительного тура на границе двух Корей, должен был быть отстранен от службы после дисциплинарного взыскания за нападение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников. Ранее агентство Рейтер передавало, что солдат должен был подвергнуться дисциплинарному наказанию со стороны своего руководства. По словам источников агентства, непонятно, каким именно образом ожидающий наказания солдат смог принять участие в туре. Отмечается, что он пересек границу "намеренно". По информации телеканала, солдата зовут Трэвис Кинг, он рядовой, который поступил на службу в 2021 году. "Кинг провел 50 дней в следственном изоляторе в Южной Корее после дисциплинарного взыскания за нападение... Кинг должен был быть административно отстранен от армии США", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что рядового проводили до таможни в аэропорту, где он должен был сесть на самолет до США, однако ему удалось оттуда уйти. Объединенная зона безопасности является частью демилитаризованной зоны, которая используется двумя Кореями для дипломатических встреч, до марта 1991 года она также была местом военных переговоров между Северной Кореей и Командованием ООН.

https://ria.ru/20230717/kndr-1884665053.html

южная корея

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, кндр (северная корея), сша