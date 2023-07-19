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В Киеве признали, что контрнаступление украинских войск будет сложным - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/kontrnastuplenie-1885152380.html
В Киеве признали, что контрнаступление украинских войск будет сложным
В Киеве признали, что контрнаступление украинских войск будет сложным - РИА Новости, 19.07.2023
В Киеве признали, что контрнаступление украинских войск будет сложным
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил агентству Франс Пресс, что в Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет "долгим и... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:18
2023-07-19T19:18
специальная военная операция на украине
киев
россия
сша
михаил подоляк
сергей шойгу
нато
f-16
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил агентству Франс Пресс, что в Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет "долгим и сложным", признав, что наступление движется медленнее, чем им хотелось бы. "Несомненно, операция будет достаточно сложной, долгой и займет довольно много времени", - сказал Подоляк. Он утверждает, что ситуация осложняется из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе поставками вооружений. Подоляк также заявил, что Киеву нужно 200-300 единиц бронированной техники и 60-80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230719/vsu-1885059906.html
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
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киев, россия, сша, михаил подоляк, сергей шойгу, нато, f-16, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, США, Михаил Подоляк, Сергей Шойгу, НАТО, F-16, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Киеве признали, что контрнаступление украинских войск будет сложным

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: контрнаступление Украины будет долгим и сложным

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил агентству Франс Пресс, что в Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет "долгим и сложным", признав, что наступление движется медленнее, чем им хотелось бы.
"Несомненно, операция будет достаточно сложной, долгой и займет довольно много времени", - сказал Подоляк.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Рогов сообщил о новой смене тактики ВСУ в Запорожской области
Вчера, 14:21
Он утверждает, что ситуация осложняется из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе поставками вооружений. Подоляк также заявил, что Киеву нужно 200-300 единиц бронированной техники и 60-80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияСШАМихаил ПодолякСергей ШойгуНАТОF-16Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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