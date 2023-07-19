В Киеве признали, что контрнаступление украинских войск будет сложным
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: контрнаступление Украины будет долгим и сложным
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил агентству Франс Пресс, что в Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет "долгим и сложным", признав, что наступление движется медленнее, чем им хотелось бы.
"Несомненно, операция будет достаточно сложной, долгой и займет довольно много времени", - сказал Подоляк.
Он утверждает, что ситуация осложняется из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе поставками вооружений. Подоляк также заявил, что Киеву нужно 200-300 единиц бронированной техники и 60-80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".