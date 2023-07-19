https://ria.ru/20230719/kissindzher-1885044856.html
В Пекине заявили о важности роли Киссинджера в политике США по Китаю
В Пекине заявили о важности роли Киссинджера в политике США по Китаю - РИА Новости, 19.07.2023
В Пекине заявили о важности роли Киссинджера в политике США по Китаю
Политика США по отношению к Китаю нуждается в дипломатической мудрости экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и политической смелости бывшего президента США... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:20
2023-07-19T13:20
2023-07-19T13:20
в мире
китай
сша
генри киссинджер
ван и (политик)
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Политика США по отношению к Китаю нуждается в дипломатической мудрости экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и политической смелости бывшего президента США Ричарда Никсона, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с Киссинджером в Пекине. "Развитие Китая обладает мощным внутренним драйвером и неотвратимой исторической логикой. Невозможно пытаться изменить Китай и, тем более, его подавить. Политика США по отношению к Китаю нуждается в дипломатической мудрости Киссинджера и политической смелости Никсона", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. По словам Ван И, Китай сохраняет высокую степень преемственности в своей политике по отношению к США, в которой основополагающими принципами являются взаимоуважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество. Накануне Киссинджер встретился в Пекине с министром обороны КНР Ли Шанфу и заявил ему, что "история и практика постоянно показывают, что ни США, ни Китай не могут себе позволить быть друг другу противниками".
https://ria.ru/20230616/kissindzher-1878579717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, генри киссинджер, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Генри Киссинджер, Ван И (политик)
В Пекине заявили о важности роли Киссинджера в политике США по Китаю
Ван И заявил, что политика США по Китаю нуждается в дипломатической мудрости Киссинджера
ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Политика США по отношению к Китаю нуждается в дипломатической мудрости экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и политической смелости бывшего президента США Ричарда Никсона, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с Киссинджером в Пекине.
"Развитие Китая обладает мощным внутренним драйвером и неотвратимой исторической логикой. Невозможно пытаться изменить Китай и, тем более, его подавить. Политика США по отношению к Китаю нуждается в дипломатической мудрости Киссинджера и политической смелости Никсона", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
По словам Ван И, Китай сохраняет высокую степень преемственности в своей политике по отношению к США, в которой основополагающими принципами являются взаимоуважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.
Накануне Киссинджер встретился в Пекине с министром обороны КНР Ли Шанфу
и заявил ему, что "история и практика постоянно показывают, что ни США, ни Китай не могут себе позволить быть друг другу противниками".
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