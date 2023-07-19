Рейтинг@Mail.ru
В Пекине заявили о важности роли Киссинджера в политике США по Китаю - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/kissindzher-1885044856.html
В Пекине заявили о важности роли Киссинджера в политике США по Китаю
В Пекине заявили о важности роли Киссинджера в политике США по Китаю - РИА Новости, 19.07.2023
В Пекине заявили о важности роли Киссинджера в политике США по Китаю
Политика США по отношению к Китаю нуждается в дипломатической мудрости экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и политической смелости бывшего президента США... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:20
2023-07-19T13:20
в мире
китай
сша
генри киссинджер
ван и (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149755/70/1497557093_0:333:1552:1206_1920x0_80_0_0_b2d202b055c712870b0c99f4b6f5ce79.jpg
ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Политика США по отношению к Китаю нуждается в дипломатической мудрости экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и политической смелости бывшего президента США Ричарда Никсона, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с Киссинджером в Пекине. "Развитие Китая обладает мощным внутренним драйвером и неотвратимой исторической логикой. Невозможно пытаться изменить Китай и, тем более, его подавить. Политика США по отношению к Китаю нуждается в дипломатической мудрости Киссинджера и политической смелости Никсона", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. По словам Ван И, Китай сохраняет высокую степень преемственности в своей политике по отношению к США, в которой основополагающими принципами являются взаимоуважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество. Накануне Киссинджер встретился в Пекине с министром обороны КНР Ли Шанфу и заявил ему, что "история и практика постоянно показывают, что ни США, ни Китай не могут себе позволить быть друг другу противниками".
https://ria.ru/20230616/kissindzher-1878579717.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149755/70/1497557093_0:307:1338:1310_1920x0_80_0_0_aa146c7a921296ad6e6218db96de68ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, генри киссинджер, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Генри Киссинджер, Ван И (политик)
В Пекине заявили о важности роли Киссинджера в политике США по Китаю

Ван И заявил, что политика США по Китаю нуждается в дипломатической мудрости Киссинджера

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Политика США по отношению к Китаю нуждается в дипломатической мудрости экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и политической смелости бывшего президента США Ричарда Никсона, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с Киссинджером в Пекине.
"Развитие Китая обладает мощным внутренним драйвером и неотвратимой исторической логикой. Невозможно пытаться изменить Китай и, тем более, его подавить. Политика США по отношению к Китаю нуждается в дипломатической мудрости Киссинджера и политической смелости Никсона", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
По словам Ван И, Китай сохраняет высокую степень преемственности в своей политике по отношению к США, в которой основополагающими принципами являются взаимоуважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.
Накануне Киссинджер встретился в Пекине с министром обороны КНР Ли Шанфу и заявил ему, что "история и практика постоянно показывают, что ни США, ни Китай не могут себе позволить быть друг другу противниками".
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Киссинджер рассказал, как нужно относиться к России
16 июня, 11:58
 
В миреКитайСШАГенри КиссинджерВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала