https://ria.ru/20230719/kirgiziya-1885000831.html

Российские туристы стали чаще ездить в Киргизию

Российские туристы стали чаще ездить в Киргизию - РИА Новости, 19.07.2023

Российские туристы стали чаще ездить в Киргизию

Спрос на туры в Киргизию растет, но востребован в первую очередь отдых на Иссык-Куле, сообщает RTN. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:07

2023-07-19T11:07

2023-07-19T11:07

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куда можно лететь

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Спрос на туры в Киргизию растет, но востребован в первую очередь отдых на Иссык-Куле, сообщает RTN.В компании "Алеан" рассказали, что спрос на летний отдых в Киргизии почти в два раза превышает показатели прошлого года. Основной турпоток – жители ближайших к границе регионов, которые добираются на собственном автотранспорте или приобретают автобусные туры. При этом интерес к экскурсионным турам упал. Как правило, их не комбинируют с отдыхом на озере, так как все они начинаются и заканчиваются в Бишкеке."В этом году из Москвы и Екатеринбурга есть прямые рейсы в аэропорт Тамчи, расположенный намного ближе к Иссык-Кулю, чем Бишкек", – подчеркнула коммерческий директор компании Оксана Булах.По словам директора департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анны Филатовской, спрос на направлении вырос на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. "К сожалению, большинство заявок приходит в последний момент. В июле запрашивают июль, но мест уже нет, сложности с подтверждением. Туристов интересует преимущественно отдых на Иссык-Куле, вырос спрос и на лечение в санаториях на озере. Хотя у нас есть и другие предложения, к примеру, туры в Бишкек, экскурсионные программы, в том числе комбинированные поездки в Киргизию и Узбекистан, поездки за оформлением банковских карт и на шопинг", – рассказала она.Заместитель генерального директора компании Startour Мария Новикова подчеркивает, что Киргизия – это, прежде всего, отдых на природе. Лететь в страну на уикенд не имеет смысла, стоит задержаться на несколько дней. По ее словам, туры в Среднюю Азию покупают, как правило, люди среднего возраста, которые уже побывали во многих местах и готовы тратить деньги на путешествия по бывшим советским республикам. "Спрос на Киргизию растет: если год назад направление только спрашивали, но не брали, то в этом году стали, наконец, бронировать, пусть и единично. Узбекистан, конечно, намного больше востребован, это связано и с большим объемом перевозки: из России можно улететь в Бухару, Ташкент, Самарканд, Фергану, Ургенч и другие. А в Киргизии рейсы выполняются только в два аэропорта – Бишкек и Тамчи", – сказала Новикова.У Startour популярен комбинированный тур Узбекистан плюс Киргизия. "Историческая часть программы ложится на Узбекистан, а природную берет на себя Киргизия. И каждая такая поездка – это гастрономический тур по умолчанию, даже в программе не надо указывать: национальная еда всегда очень вкусная и свежая", – добавляет эксперт.Цены в отелях и санаториях Иссык-Куля выросли из-за ослабления рубля, но они доступны. Так, в пределах 50-140 тысяч рублей можно на неделю забронировать номер в трех-четырехзвездочной здравнице на берегу озера для семьи из трех человек. В "Русском Экспрессе" отметили,что цены начинаются от 1,6 тысячи рублей с человека при размещении в гостевом доме без питания. У Startour тур на 11 ночей/12 дней стоит порядка 220-230 тысяч на двоих без перелета. Авиабилет добавит еще от 28 тысяч на человека в оба конца.

https://ria.ru/20230706/oteli-1882653623.html

киргизия

иссык-куль (озеро)

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, киргизия, иссык-куль (озеро), узбекистан, куда можно лететь