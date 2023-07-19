https://ria.ru/20230719/kipr-1885012749.html

Эксперты рассказали о спросе и ценах на туры на Кипр

Эксперты рассказали о спросе и ценах на туры на Кипр - РИА Новости, 19.07.2023

Эксперты рассказали о спросе и ценах на туры на Кипр

Министерство туризма Республики Кипр опубликовало статистику по въездному потоку за первое полугодие 2023 года, остров принял более 1,6 миллиона гостей,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:15

2023-07-19T12:15

2023-07-19T12:15

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

кипр

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757513142_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_9d0c9e684ac76737362c9b1c72093cca.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министерство туризма Республики Кипр опубликовало статистику по въездному потоку за первое полугодие 2023 года, остров принял более 1,6 миллиона гостей, сообщает АТОР.Российский рынок, несмотря на отсутствие прямых рейсов, показал лучший результат с 2020 года. За первые полгода на Кипре зафиксировали более 29 тысяч туристических прибытий из нашей страны. Это в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (около восьми тысяч прибытий) и на 25 процентов больше, чем за весь прошлый год.Кроме того, результат первого полугодия 2023 года на 58 процентов превышает показатель за аналогичный период 2021-го и на 42 процента – пандемийного 2020-го. Но если сравнивать с тем же периодом 2019 года, когда на Кипр выполнялись регулярные и чартерные рейсы, российский турпоток сократился в 10 раз.Тем не менее, в сравнении с прошлым сезоном на кипрском направлении отмечается положительная динамика. С конца апреля 2023 года несколько игроков рынка запустили блочные программы на Кипр на стыковочных рейсах кувейтской Jazeera Airways из Москвы.Если в апреле на островном направлении зафиксировали около 5,5 тысячи российских прибытий, то уже в мае – более семи тысяч, а в июне – почти девять. Таким образом, в том числе, благодаря туроператорам, на Кипре за два месяца летнего сезона побывали 16 тысяч россиян.По словам экспертов, рейсы Jazeera грузятся хорошо. Средняя глубина продажи направления составляет три-четыре недели, есть заявки и на бархатный сезон.Турпакет на Кипр с вылетом в первой половине августа на 10 ночей по системе "все включено" стартует от 296 тысяч рублей на двоих взрослых, включая авиаперелет.Для въезда на Кипр (страна входит в ЕС, но не входит в Шенгенскую зону) россиянам потребуется виза. Подойдет многократный действующий шенген или национальные многократные визы Болгарии и Румынии. Если их нет, надо оформить национальную визу Республики Кипр. Процесс в среднем занимает до пяти дней.

https://ria.ru/20230710/kipr-1883320369.html

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, кипр, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море