https://ria.ru/20230719/khusnullin-1885041398.html
Хуснуллин: первые компании из ДНР и ЛНР стали участниками СЭЗ
Хуснуллин: первые компании из ДНР и ЛНР стали участниками СЭЗ - РИА Новости, 19.07.2023
Хуснуллин: первые компании из ДНР и ЛНР стали участниками СЭЗ
Первые две компании из Донецкой и Луганской Народных Республик включены в единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной на территории... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:10
2023-07-19T13:10
2023-07-19T13:10
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
марат хуснуллин
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Первые две компании из Донецкой и Луганской Народных Республик включены в единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной на территории новых регионов России, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Этот статус дает инвесторам право на существенные налоговые льготы и преференции и является значительной мерой поддержки для бизнеса в новых регионах. Первые участники свободной экономической зоны уже получили свидетельства. Одни намерены создать современное производство электротранспорта – будут выпускать трамваи, троллейбусы, электробусы и комплектующие к ним. Вторые – реализуют инвестиционный проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений", – приводит его слова пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). В сообщении отмечается, что в Фонд развития территорий, который является управляющей компанией СЭЗ, от потенциальных инвесторов поданы еще четыре заявления и инвестиционные декларации. "В числе инвестпроектов – восстановление производственных мощностей металлургических комплексов на территории ДНР и ЛНР, а также создание современного предприятия по производству и розливу питьевой воды в Донецкой Народной Республике и модернизация действующего производства шаровых кранов в Луганской Народной Республике", – цитирует пресс-служба генерального директора ФРТ Ильшата Шагиахметова. В сообщении напоминается, что на сайте ФРТ создан инвестиционный портал, предназначенный для информирования и приема заявлений от потенциальных инвесторов свободной экономической зоны в новых регионах. Свободная экономическая зона в новых регионах создается на срок до конца 2050 года. Среди предлагаемых льгот – нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Кроме того, в зонах будут действовать пониженные тарифы страховых взносов - 7,6% вместо 30%. Предполагается, что бизнесу в новых регионах могут предоставить и субсидии на банковские кредиты. Минимальный объем инвестиций для работы в экономической зоне составит 30 миллионов рублей, для малого и среднего бизнеса - 3 миллиона рублей, для IT-компаний - 1 миллион рублей. Договоры с участниками СЭЗ будет заключать Фонд развития территорий, который также выступит застройщиком объектов инфраструктуры. Ранее сообщалось, что 16 инвесторов готовят заявки на создание производств с объемом инвестиций около 3 миллиардов рублей в границах свободной экономической зоны в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. По заявленным намерениям инвесторов планируется создать более 1 тысячи рабочих мест. Всего в границах СЭЗ прорабатываются около 60 проектов.
https://ria.ru/20230712/frt-1883715162.html
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, марат хуснуллин, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Первые две компании из Донецкой и Луганской Народных Республик включены в единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной на территории новых регионов России, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Этот статус дает инвесторам право на существенные налоговые льготы и преференции и является значительной мерой поддержки для бизнеса в новых регионах. Первые участники свободной экономической зоны уже получили свидетельства. Одни намерены создать современное производство электротранспорта – будут выпускать трамваи, троллейбусы, электробусы и комплектующие к ним. Вторые – реализуют инвестиционный проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений", – приводит его слова пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).
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В сообщении отмечается, что в Фонд развития территорий, который является управляющей компанией СЭЗ, от потенциальных инвесторов поданы еще четыре заявления и инвестиционные декларации.
"В числе инвестпроектов – восстановление производственных мощностей металлургических комплексов на территории ДНР
и ЛНР, а также создание современного предприятия по производству и розливу питьевой воды в Донецкой Народной Республике и модернизация действующего производства шаровых кранов в Луганской Народной Республике", – цитирует пресс-служба генерального директора ФРТ Ильшата Шагиахметова
.
В сообщении напоминается, что на сайте ФРТ создан инвестиционный портал, предназначенный для информирования и приема заявлений от потенциальных инвесторов свободной экономической зоны в новых регионах.
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Свободная экономическая зона в новых регионах создается на срок до конца 2050 года. Среди предлагаемых льгот – нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Кроме того, в зонах будут действовать пониженные тарифы страховых взносов - 7,6% вместо 30%. Предполагается, что бизнесу в новых регионах могут предоставить и субсидии на банковские кредиты. Минимальный объем инвестиций для работы в экономической зоне составит 30 миллионов рублей, для малого и среднего бизнеса - 3 миллиона рублей, для IT-компаний - 1 миллион рублей. Договоры с участниками СЭЗ будет заключать Фонд развития территорий, который также выступит застройщиком объектов инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что 16 инвесторов готовят заявки на создание производств с объемом инвестиций около 3 миллиардов рублей в границах свободной экономической зоны в Херсонской и Запорожской областях
, ЛНР и ДНР. По заявленным намерениям инвесторов планируется создать более 1 тысячи рабочих мест. Всего в границах СЭЗ прорабатываются около 60 проектов.