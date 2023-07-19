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В ОЗХО направили 23 ноты о применении ВСУ химоружия, заявил постпред России - РИА Новости, 19.07.2023
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14:07 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/khimoruzhie-1885057175.html
В ОЗХО направили 23 ноты о применении ВСУ химоружия, заявил постпред России
В ОЗХО направили 23 ноты о применении ВСУ химоружия, заявил постпред России - РИА Новости, 19.07.2023
В ОЗХО направили 23 ноты о применении ВСУ химоружия, заявил постпред России
Россия направила 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Киевом токсичных веществ как химоружия, но там пока не видят необходимости направлять на Украину... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:07
2023-07-19T14:07
в мире
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
украина
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия направила 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Киевом токсичных веществ как химоружия, но там пока не видят необходимости направлять на Украину специалистов, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. "В общей сложности уже направили 23 ноты вербально (о применении токсичных веществ как химоружия Киевом - ред.), предупреждали о готовящихся провокациях", - сказал он в рамках онлайн-брифинга, организованного медиагруппой "Россия сегодня". Он подчеркнул, что пока что полученная от России информация только принимается к сведению. "По словам генерального директора секретариата, вся эта информация скрупулезно отслеживается, анализируется, но пока технический секретариат считает, что необходимости направлять какую-то команду экспертов - а она уже есть в техническом секретариате, сформирована, специалисты, эксперты - пока такой необходимости нет", - отметил он.
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в мире, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, украина, россия
В мире, Александр Шульгин, Организация по запрещению химического оружия, Украина, Россия
В ОЗХО направили 23 ноты о применении ВСУ химоружия, заявил постпред России

Шульгин: ОЗХО не спешит отправлять на Украину экспертов, несмотря на 23 ноты от России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия направила 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Киевом токсичных веществ как химоружия, но там пока не видят необходимости направлять на Украину специалистов, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
«
"В общей сложности уже направили 23 ноты вербально (о применении токсичных веществ как химоружия Киевом - ред.), предупреждали о готовящихся провокациях", - сказал он в рамках онлайн-брифинга, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что пока что полученная от России информация только принимается к сведению.
"По словам генерального директора секретариата, вся эта информация скрупулезно отслеживается, анализируется, но пока технический секретариат считает, что необходимости направлять какую-то команду экспертов - а она уже есть в техническом секретариате, сформирована, специалисты, эксперты - пока такой необходимости нет", - отметил он.
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В миреАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияУкраинаРоссия
 
 
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