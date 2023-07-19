https://ria.ru/20230719/kalendar-1885021648.html
Муфтий рассказал, почему первый месяц исламского года называют запретным
Муфтий рассказал, почему первый месяц исламского года называют запретным - РИА Новости, 19.07.2023
Муфтий рассказал, почему первый месяц исламского года называют запретным
После мусульманского поста Рамадан самым достойным является наступающий во вторник с заходом солнца месяц Мухаррам, награда от Всевышнего за пост в этот период... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:03
2023-07-19T12:03
2023-07-19T12:03
религия
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медина
рушан аббясов
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. После мусульманского поста Рамадан самым достойным является наступающий во вторник с заходом солнца месяц Мухаррам, награда от Всевышнего за пост в этот период увеличивается, но и наказания за совершенные грехи тоже существенно выше, рассказал РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов. Новый 1445-й год наступил по исламскому лунному календарю с заходом солнца во вторник. Новый год начинается с месяца Мухаррам (в переводе – "запретный"). По мусульманскому летоисчислению, 1445 лет назад состоялось переселение (хиджра) мусульманской общины под предводительством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Это один из четырех месяцев, в течение которых, согласно вероучению, любые конфликты, войны и распри запрещены. "Месяц Мухаррам, открывающий новый год в мусульманском календаре, поистине благословенен. Наш пророк сказал, что после поста в месяце Рамадан самым достойным является пост в месяце Аллаха – Мухарраме. Награда за каждый день поста в этом месяце выше, а особо ценен пост в десятый день, именуемый днем Ашура. Поскольку это один из четырех запретных месяцев, то наказание за греховные дела существенно выше, и поэтому мы должны с еще большей ответственностью относится к своим намерениям и словам", - сообщил муфтий Аббясов. Он подчеркнул, что Аллах особо вознаграждает верующих за свершенные в этот период за благие дела. "Это придает мусульманам дополнительную мотивацию для проявления добросердечия и помощи нуждающимся", - добавил первый зампред СМР. "Поздравлю единоверцев с наступлением нового года по хиджре и молитвенно желаю всем соотечественникам здоровья, мира, благополучия и безграничной милости Всевышнего Творца", - заключил муфтий Аббясов.
https://ria.ru/20230718/pozitsiya-1884784504.html
https://ria.ru/20230706/koran-1882633817.html
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московская область (подмосковье), медина, рушан аббясов, мекка
Религия, Московская область (Подмосковье), Медина, Рушан Аббясов, Мекка
Муфтий рассказал, почему первый месяц исламского года называют запретным
Муфтий Аббясов рассказал об особенностях мусульманского календаря
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. После мусульманского поста Рамадан самым достойным является наступающий во вторник с заходом солнца месяц Мухаррам, награда от Всевышнего за пост в этот период увеличивается, но и наказания за совершенные грехи тоже существенно выше, рассказал РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Новый 1445-й год наступил по исламскому лунному календарю с заходом солнца во вторник. Новый год начинается с месяца Мухаррам (в переводе – "запретный"). По мусульманскому летоисчислению, 1445 лет назад состоялось переселение (хиджра) мусульманской общины под предводительством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Это один из четырех месяцев, в течение которых, согласно вероучению, любые конфликты, войны и распри запрещены.
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"Месяц Мухаррам, открывающий новый год в мусульманском календаре, поистине благословенен. Наш пророк сказал, что после поста в месяце Рамадан самым достойным является пост в месяце Аллаха – Мухарраме. Награда за каждый день поста в этом месяце выше, а особо ценен пост в десятый день, именуемый днем Ашура. Поскольку это один из четырех запретных месяцев, то наказание за греховные дела существенно выше, и поэтому мы должны с еще большей ответственностью относится к своим намерениям и словам", - сообщил муфтий Аббясов.
Он подчеркнул, что Аллах особо вознаграждает верующих за свершенные в этот период за благие дела.
"Это придает мусульманам дополнительную мотивацию для проявления добросердечия и помощи нуждающимся", - добавил первый зампред СМР.
"Поздравлю единоверцев с наступлением нового года по хиджре и молитвенно желаю всем соотечественникам здоровья, мира, благополучия и безграничной милости Всевышнего Творца", - заключил муфтий Аббясов.
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