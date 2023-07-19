https://ria.ru/20230719/kalendar-1885021648.html

Муфтий рассказал, почему первый месяц исламского года называют запретным

Муфтий рассказал, почему первый месяц исламского года называют запретным - РИА Новости, 19.07.2023

Муфтий рассказал, почему первый месяц исламского года называют запретным

После мусульманского поста Рамадан самым достойным является наступающий во вторник с заходом солнца месяц Мухаррам, награда от Всевышнего за пост в этот период... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:03

2023-07-19T12:03

2023-07-19T12:03

религия

московская область (подмосковье)

медина

рушан аббясов

мекка

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. После мусульманского поста Рамадан самым достойным является наступающий во вторник с заходом солнца месяц Мухаррам, награда от Всевышнего за пост в этот период увеличивается, но и наказания за совершенные грехи тоже существенно выше, рассказал РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов. Новый 1445-й год наступил по исламскому лунному календарю с заходом солнца во вторник. Новый год начинается с месяца Мухаррам (в переводе – "запретный"). По мусульманскому летоисчислению, 1445 лет назад состоялось переселение (хиджра) мусульманской общины под предводительством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Это один из четырех месяцев, в течение которых, согласно вероучению, любые конфликты, войны и распри запрещены. "Месяц Мухаррам, открывающий новый год в мусульманском календаре, поистине благословенен. Наш пророк сказал, что после поста в месяце Рамадан самым достойным является пост в месяце Аллаха – Мухарраме. Награда за каждый день поста в этом месяце выше, а особо ценен пост в десятый день, именуемый днем Ашура. Поскольку это один из четырех запретных месяцев, то наказание за греховные дела существенно выше, и поэтому мы должны с еще большей ответственностью относится к своим намерениям и словам", - сообщил муфтий Аббясов. Он подчеркнул, что Аллах особо вознаграждает верующих за свершенные в этот период за благие дела. "Это придает мусульманам дополнительную мотивацию для проявления добросердечия и помощи нуждающимся", - добавил первый зампред СМР. "Поздравлю единоверцев с наступлением нового года по хиджре и молитвенно желаю всем соотечественникам здоровья, мира, благополучия и безграничной милости Всевышнего Творца", - заключил муфтий Аббясов.

https://ria.ru/20230718/pozitsiya-1884784504.html

https://ria.ru/20230706/koran-1882633817.html

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московская область (подмосковье), медина, рушан аббясов, мекка