https://ria.ru/20230719/infrastruktura-1884973347.html

Корпорация из КНР собирается строить в Приморье жилье и инфраструктуру

Корпорация из КНР собирается строить в Приморье жилье и инфраструктуру - РИА Новости, 19.07.2023

Корпорация из КНР собирается строить в Приморье жилье и инфраструктуру

Китайская корпорация "КитайСтрой", которая участвовала в возведении развлекательного комплекса в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком, заинтересована в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T04:21

2023-07-19T04:21

2023-07-19T04:22

владивосток

приморский край

китай

олег кожемяко

владимир путин

московская государственная академия хореографии

третьяковская галерея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Китайская корпорация "КитайСтрой", которая участвовала в возведении развлекательного комплекса в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком, заинтересована в новых строительных проектах в Приморском крае, сообщает региональное правительство. ООО "КитайСтрой" была задействована в строительстве первого развлекательного комплекса игорной зоны "Приморье" Tigre de Cristal. Сейчас компания участвует в возведении музейно-театрального комплекса на Орлиной сопке во Владивостоке. Руководство корпорации, представители властей Приморья и исполнительный директор Российско-китайского делового совета Евгений Маркин обсудили сотрудничество в текущих и будущих проектах. "Китайская корпорация ООО "КитайСтрой"… подтвердила намерения расширять деловые связи с российскими компаниями, осваивать новые горизонты сотрудничества и принимать активное участие в строительстве жилых и инфраструктурных зданий для улучшения благосостояния граждан региона", - говорится в сообщении. Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий на встрече отметил, что качество объектов, которые строят китайские партнеры в российском регионе, поможет развивать дальнейшее сотрудничество с КНР. Представители компании рассказали, что власти Приморья уделяют серьезное внимание строительным проектам и помогают инвесторам. Во Владивостоке по поручению президента России Владимира Путина создают музейный и культурно-образовательный комплекс. Образовательный комплекс на острове Русском уже сдан, на сопке Орлиное гнездо, на улице Аксаковская, работы продолжаются. На острове идет подготовка учреждений к учебному году, там откроются филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы, общежитие для студентов, дома для преподавателей и артистов. На Аксаковской будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока и другие объекты. Власти Приморского края и китайские партнеры сотрудничают в ряде сфер, в том числе в сельском хозяйстве, рыбной промышленности, транспортно-логистической отрасли и других. Ранее губернатор Олег Кожемяко заявил, что Приморье становится главным регионом российского Дальнего Востока, "парадными воротами", через которые Россия в рамках объявленного Путиным курса на Восток устанавливает контакт со всем миром. В середине июня Кожемяко посетил с рабочим визитом КНР, где в том числе обсудил с партнерами из провинции Хэйлунцзян вопросы строительства жилья, коммунальных и дорожных объектов. Главы крупнейших промышленных групп этого региона сообщили о заинтересованности в сотрудничестве с Приморьем.

https://ria.ru/20230718/primore-1884799734.html

https://ria.ru/20230717/vodoochistka-1884518792.html

владивосток

приморский край

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, приморский край, китай, олег кожемяко, владимир путин, московская государственная академия хореографии, третьяковская галерея