Корпорация из КНР собирается строить в Приморье жилье и инфраструктуру
Правительство Приморья: корпорация из КНР построит в регионе жилье и инфраструктуру
Флаги КНР и России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Китайская корпорация "КитайСтрой", которая участвовала в возведении развлекательного комплекса в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком, заинтересована в новых строительных проектах в Приморском крае, сообщает региональное правительство.
ООО "КитайСтрой" была задействована в строительстве первого развлекательного комплекса игорной зоны "Приморье" Tigre de Cristal. Сейчас компания участвует в возведении музейно-театрального комплекса на Орлиной сопке во Владивостоке. Руководство корпорации, представители властей Приморья и исполнительный директор Российско-китайского делового совета Евгений Маркин обсудили сотрудничество в текущих и будущих проектах.
"Китайская корпорация ООО "КитайСтрой"… подтвердила намерения расширять деловые связи с российскими компаниями, осваивать новые горизонты сотрудничества и принимать активное участие в строительстве жилых и инфраструктурных зданий для улучшения благосостояния граждан региона", - говорится в сообщении.
Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий на встрече отметил, что качество объектов, которые строят китайские партнеры в российском регионе, поможет развивать дальнейшее сотрудничество с КНР.
Представители компании рассказали, что власти Приморья уделяют серьезное внимание строительным проектам и помогают инвесторам.
Во Владивостоке по поручению президента России Владимира Путина создают музейный и культурно-образовательный комплекс. Образовательный комплекс на острове Русском уже сдан, на сопке Орлиное гнездо, на улице Аксаковская, работы продолжаются. На острове идет подготовка учреждений к учебному году, там откроются филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы, общежитие для студентов, дома для преподавателей и артистов. На Аксаковской будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока и другие объекты.
Власти Приморского края и китайские партнеры сотрудничают в ряде сфер, в том числе в сельском хозяйстве, рыбной промышленности, транспортно-логистической отрасли и других. Ранее губернатор Олег Кожемяко заявил, что Приморье становится главным регионом российского Дальнего Востока, "парадными воротами", через которые Россия в рамках объявленного Путиным курса на Восток устанавливает контакт со всем миром.
В середине июня Кожемяко посетил с рабочим визитом КНР, где в том числе обсудил с партнерами из провинции Хэйлунцзян вопросы строительства жилья, коммунальных и дорожных объектов. Главы крупнейших промышленных групп этого региона сообщили о заинтересованности в сотрудничестве с Приморьем.