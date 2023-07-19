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Корпорация из КНР собирается строить в Приморье жилье и инфраструктуру - РИА Новости, 19.07.2023
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04:21 19.07.2023 (обновлено: 04:22 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/infrastruktura-1884973347.html
Корпорация из КНР собирается строить в Приморье жилье и инфраструктуру
Корпорация из КНР собирается строить в Приморье жилье и инфраструктуру - РИА Новости, 19.07.2023
Корпорация из КНР собирается строить в Приморье жилье и инфраструктуру
Китайская корпорация "КитайСтрой", которая участвовала в возведении развлекательного комплекса в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком, заинтересована в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T04:21
2023-07-19T04:22
владивосток
приморский край
китай
олег кожемяко
владимир путин
московская государственная академия хореографии
третьяковская галерея
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Китайская корпорация "КитайСтрой", которая участвовала в возведении развлекательного комплекса в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком, заинтересована в новых строительных проектах в Приморском крае, сообщает региональное правительство. ООО "КитайСтрой" была задействована в строительстве первого развлекательного комплекса игорной зоны "Приморье" Tigre de Cristal. Сейчас компания участвует в возведении музейно-театрального комплекса на Орлиной сопке во Владивостоке. Руководство корпорации, представители властей Приморья и исполнительный директор Российско-китайского делового совета Евгений Маркин обсудили сотрудничество в текущих и будущих проектах. "Китайская корпорация ООО "КитайСтрой"… подтвердила намерения расширять деловые связи с российскими компаниями, осваивать новые горизонты сотрудничества и принимать активное участие в строительстве жилых и инфраструктурных зданий для улучшения благосостояния граждан региона", - говорится в сообщении. Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий на встрече отметил, что качество объектов, которые строят китайские партнеры в российском регионе, поможет развивать дальнейшее сотрудничество с КНР. Представители компании рассказали, что власти Приморья уделяют серьезное внимание строительным проектам и помогают инвесторам. Во Владивостоке по поручению президента России Владимира Путина создают музейный и культурно-образовательный комплекс. Образовательный комплекс на острове Русском уже сдан, на сопке Орлиное гнездо, на улице Аксаковская, работы продолжаются. На острове идет подготовка учреждений к учебному году, там откроются филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы, общежитие для студентов, дома для преподавателей и артистов. На Аксаковской будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока и другие объекты. Власти Приморского края и китайские партнеры сотрудничают в ряде сфер, в том числе в сельском хозяйстве, рыбной промышленности, транспортно-логистической отрасли и других. Ранее губернатор Олег Кожемяко заявил, что Приморье становится главным регионом российского Дальнего Востока, "парадными воротами", через которые Россия в рамках объявленного Путиным курса на Восток устанавливает контакт со всем миром. В середине июня Кожемяко посетил с рабочим визитом КНР, где в том числе обсудил с партнерами из провинции Хэйлунцзян вопросы строительства жилья, коммунальных и дорожных объектов. Главы крупнейших промышленных групп этого региона сообщили о заинтересованности в сотрудничестве с Приморьем.
https://ria.ru/20230718/primore-1884799734.html
https://ria.ru/20230717/vodoochistka-1884518792.html
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владивосток, приморский край, китай, олег кожемяко, владимир путин, московская государственная академия хореографии, третьяковская галерея
Владивосток, Приморский край, Китай, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Московская государственная академия хореографии, Третьяковская галерея
Корпорация из КНР собирается строить в Приморье жилье и инфраструктуру

Правительство Приморья: корпорация из КНР построит в регионе жилье и инфраструктуру

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Китайская корпорация "КитайСтрой", которая участвовала в возведении развлекательного комплекса в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком, заинтересована в новых строительных проектах в Приморском крае, сообщает региональное правительство.
ООО "КитайСтрой" была задействована в строительстве первого развлекательного комплекса игорной зоны "Приморье" Tigre de Cristal. Сейчас компания участвует в возведении музейно-театрального комплекса на Орлиной сопке во Владивостоке. Руководство корпорации, представители властей Приморья и исполнительный директор Российско-китайского делового совета Евгений Маркин обсудили сотрудничество в текущих и будущих проектах.
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"Китайская корпорация ООО "КитайСтрой"… подтвердила намерения расширять деловые связи с российскими компаниями, осваивать новые горизонты сотрудничества и принимать активное участие в строительстве жилых и инфраструктурных зданий для улучшения благосостояния граждан региона", - говорится в сообщении.
Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий на встрече отметил, что качество объектов, которые строят китайские партнеры в российском регионе, поможет развивать дальнейшее сотрудничество с КНР.
Представители компании рассказали, что власти Приморья уделяют серьезное внимание строительным проектам и помогают инвесторам.
Во Владивостоке по поручению президента России Владимира Путина создают музейный и культурно-образовательный комплекс. Образовательный комплекс на острове Русском уже сдан, на сопке Орлиное гнездо, на улице Аксаковская, работы продолжаются. На острове идет подготовка учреждений к учебному году, там откроются филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы, общежитие для студентов, дома для преподавателей и артистов. На Аксаковской будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока и другие объекты.
Власти Приморского края и китайские партнеры сотрудничают в ряде сфер, в том числе в сельском хозяйстве, рыбной промышленности, транспортно-логистической отрасли и других. Ранее губернатор Олег Кожемяко заявил, что Приморье становится главным регионом российского Дальнего Востока, "парадными воротами", через которые Россия в рамках объявленного Путиным курса на Восток устанавливает контакт со всем миром.
В середине июня Кожемяко посетил с рабочим визитом КНР, где в том числе обсудил с партнерами из провинции Хэйлунцзян вопросы строительства жилья, коммунальных и дорожных объектов. Главы крупнейших промышленных групп этого региона сообщили о заинтересованности в сотрудничестве с Приморьем.
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ВладивостокПриморский крайКитайОлег КожемякоВладимир ПутинМосковская государственная академия хореографииТретьяковская галерея
 
 
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