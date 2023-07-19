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В Херсонской области уничтожили крупнейший склад ГСМ украинских военных

В Херсонской области уничтожили крупнейший склад ГСМ украинских военных - РИА Новости, 19.07.2023

В Херсонской области уничтожили крупнейший склад ГСМ украинских военных

Российские военные уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ в подконтрольной им части Херсонской области, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:57

2023-07-19T11:57

2023-07-19T13:27

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

безопасность

россия

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ в подконтрольной им части Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских вооруженных формирований в районе села Львово во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе. Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра", — говорится в публикации.Сальдо подчеркнул, что противнику теперь нечем будет заправлять транспорт.По его словам, уничтожение вражеской военной инфраструктуры — важная задача, она успешно выполняется."Мы не позволим киевскому режиму накопить запасы вооружения и расходных материалов, которые бы позволили ему нам навредить", — заключил врио губернатора.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1884981207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

владимир сальдо, безопасность, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр