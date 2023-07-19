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В Херсонской области уничтожили крупнейший склад ГСМ украинских военных
В Херсонской области уничтожили крупнейший склад ГСМ украинских военных - РИА Новости, 19.07.2023
В Херсонской области уничтожили крупнейший склад ГСМ украинских военных
Российские военные уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ в подконтрольной им части Херсонской области, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:57
2023-07-19T11:57
2023-07-19T13:27
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
безопасность
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ в подконтрольной им части Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских вооруженных формирований в районе села Львово во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе. Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра", — говорится в публикации.Сальдо подчеркнул, что противнику теперь нечем будет заправлять транспорт.По его словам, уничтожение вражеской военной инфраструктуры — важная задача, она успешно выполняется."Мы не позволим киевскому режиму накопить запасы вооружения и расходных материалов, которые бы позволили ему нам навредить", — заключил врио губернатора.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Херсонской области уничтожили крупнейший склад ГСМ украинских военных
Сальдо сообщил об уничтожении ВС России крупнейшего склада горючего ВСУ около села Львово