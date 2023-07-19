Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области уничтожили крупнейший склад ГСМ украинских военных - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 19.07.2023 (обновлено: 13:27 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/gsm-1885020129.html
В Херсонской области уничтожили крупнейший склад ГСМ украинских военных
В Херсонской области уничтожили крупнейший склад ГСМ украинских военных - РИА Новости, 19.07.2023
В Херсонской области уничтожили крупнейший склад ГСМ украинских военных
Российские военные уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ в подконтрольной им части Херсонской области, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:57
2023-07-19T13:27
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
безопасность
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_672:668:3072:2018_1920x0_80_0_0_461c1d186301bcfa34ea8ef1af92eb97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ в подконтрольной им части Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских вооруженных формирований в районе села Львово во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе. Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра", — говорится в публикации.Сальдо подчеркнул, что противнику теперь нечем будет заправлять транспорт.По его словам, уничтожение вражеской военной инфраструктуры — важная задача, она успешно выполняется."Мы не позволим киевскому режиму накопить запасы вооружения и расходных материалов, которые бы позволили ему нам навредить", — заключил врио губернатора.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230719/ukraina-1884981207.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:473:2441:2048_1920x0_80_0_0_5b887460a6e471a017585ede88a3d572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, безопасность, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Безопасность, Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Херсонской области уничтожили крупнейший склад ГСМ украинских военных

Сальдо сообщил об уничтожении ВС России крупнейшего склада горючего ВСУ около села Львово

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ в подконтрольной им части Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«
"Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских вооруженных формирований в районе села Львово во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе. Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра", — говорится в публикации.
Сальдо подчеркнул, что противнику теперь нечем будет заправлять транспорт.
По его словам, уничтожение вражеской военной инфраструктуры — важная задача, она успешно выполняется.
«
"Мы не позволим киевскому режиму накопить запасы вооружения и расходных материалов, которые бы позволили ему нам навредить", — заключил врио губернатора.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Эксперт заявил, что Украина лишается морской логистики
07:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоБезопасностьРоссияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала