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Грузооборот портов Краснодарского края вырос более чем на 20 процентов - РИА Новости, 19.07.2023
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Краснодарский край
 
14:30 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/gruzooborot-1885063047.html
Грузооборот портов Краснодарского края вырос более чем на 20 процентов
Грузооборот портов Краснодарского края вырос более чем на 20 процентов - РИА Новости, 19.07.2023
Грузооборот портов Краснодарского края вырос более чем на 20 процентов
Рост грузооборота портов Краснодарского края превысил 20%, что в два раза превосходит средний показатель по стране, сообщил губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:30
2023-07-19T14:30
краснодарский край
вениамин кондратьев
анапа
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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Рост грузооборота портов Краснодарского края превысил 20%, что в два раза превосходит средний показатель по стране, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава региона и начальник Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Сергей Задорин провели совещание по модернизации инфраструктуры и организации перевозок пассажиров и грузов, отметили в пресс-службе краевой администрации Кубани. "В Краснодарском крае более двух тысяч километров железнодорожных путей, на которые приходится значительная часть перевозок со всей страны. С ростом экономики увеличивается грузооборот. В портах он уже вырос более чем на 20%, что в два раза выше, чем в среднем по России. Активно развивается индустриально-портовый кластер в Тамани", - написал Кондратьев в телеграм-канале. Задорин заявил, что в 2023 году СКЖД вложит в развитие инфраструктуры на территории Кубани более 24 миллиардов рублей, что превышает прошлогодние показатели на шесть миллиардов. "Эти средства направляем на развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, строительство новой линии Аэропорт Анапа - Тамань Пассажирская - станция Анапа, обновление инженерных сооружений на участке Туапсе – Адлер", - передает пресс-служба слова Задорина. По его словам, также будет завершена модернизация станции Тихорецкая – это крупный узел на пути к портам и транспортному коридору "Север - Юг", что позволит увеличить перевозку примерно на восемь миллионов грузов в год. Развитие подходов к портам в целом повысит пропускные возможности региона в 2,5 раза. В рамках встречи было принято решение о создании рабочей группы для разработки дорожной карты развития железнодорожной инфраструктуры в Краснодарском крае, заключают в пресс-службе.
https://ria.ru/20230719/startapy-1884965303.html
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вениамин кондратьев, анапа
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Анапа
Грузооборот портов Краснодарского края вырос более чем на 20 процентов

Кондратьев заявил о росте грузооборота портов Краснодарского края на 20 процентов

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Александр Поляков
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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Рост грузооборота портов Краснодарского края превысил 20%, что в два раза превосходит средний показатель по стране, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Глава региона и начальник Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Сергей Задорин провели совещание по модернизации инфраструктуры и организации перевозок пассажиров и грузов, отметили в пресс-службе краевой администрации Кубани.
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"В Краснодарском крае более двух тысяч километров железнодорожных путей, на которые приходится значительная часть перевозок со всей страны. С ростом экономики увеличивается грузооборот. В портах он уже вырос более чем на 20%, что в два раза выше, чем в среднем по России. Активно развивается индустриально-портовый кластер в Тамани", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
Задорин заявил, что в 2023 году СКЖД вложит в развитие инфраструктуры на территории Кубани более 24 миллиардов рублей, что превышает прошлогодние показатели на шесть миллиардов.
"Эти средства направляем на развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, строительство новой линии Аэропорт Анапа - Тамань Пассажирская - станция Анапа, обновление инженерных сооружений на участке Туапсе – Адлер", - передает пресс-служба слова Задорина.
По его словам, также будет завершена модернизация станции Тихорецкая – это крупный узел на пути к портам и транспортному коридору "Север - Юг", что позволит увеличить перевозку примерно на восемь миллионов грузов в год. Развитие подходов к портам в целом повысит пропускные возможности региона в 2,5 раза. В рамках встречи было принято решение о создании рабочей группы для разработки дорожной карты развития железнодорожной инфраструктуры в Краснодарском крае, заключают в пресс-службе.
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