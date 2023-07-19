https://ria.ru/20230719/goszakupki-1885121089.html
ГД приняла в первом чтении проект по ускорению госзакупок для спецоперации
ГД приняла в первом чтении проект по ускорению госзакупок для спецоперации - РИА Новости, 19.07.2023
ГД приняла в первом чтении проект по ускорению госзакупок для спецоперации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Минобороны России заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика в целях... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:03
2023-07-19T17:03
2023-07-19T17:05
специальная военная операция на украине
госдума рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Минобороны России заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО). Это ускорит неотложные малые закупки для воинских частей, исключив бумажную и организационную волокиту, а также позволит рассчитываться за поставки наличными. Второе чтение возможно 25 июля. Документ, внесенный группой депутатов, направлен на оптимизацию механизмов закупок для государственных нужд в интересах обеспечения обороны и безопасности государства. Сейчас Минобороны России, а также подведомственные ему государственные учреждения и унитарные предприятия вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму. Законопроект допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме. Согласно пояснительной записке, это позволит быстро обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных малых закупках и исключить организационную и бумажную волокиту, связанную с процедурой включения таких закупок в план-график и последующего заключения госконтрактов малого объема. Также это позволит "осуществлять оплату поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов", сказано там.
https://ria.ru/20230718/finansirovanie-1884873448.html
https://ria.ru/20230531/produktsiya-1875269098.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ГД приняла в первом чтении проект по ускорению госзакупок для спецоперации
Госдума приняла в первом чтении законопроект по ускорению закупок для спецоперации
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Госдума приняла в первом чтении законопроект
, позволяющий Минобороны России заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО). Это ускорит неотложные малые закупки для воинских частей, исключив бумажную и организационную волокиту, а также позволит рассчитываться за поставки наличными. Второе чтение возможно 25 июля.
Документ, внесенный группой депутатов, направлен на оптимизацию механизмов закупок для государственных нужд в интересах обеспечения обороны и безопасности государства.
Мишустин рассказал о финансировании нужд спецоперации в условиях санкций
Сейчас Минобороны России, а также подведомственные ему государственные учреждения и унитарные предприятия вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.
Законопроект допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме.
Согласно пояснительной записке, это позволит быстро обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных малых закупках и исключить организационную и бумажную волокиту, связанную с процедурой включения таких закупок в план-график и последующего заключения госконтрактов малого объема.
Также это позволит "осуществлять оплату поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов", сказано там.
Мишустин заявил о многократном увеличении выпуска продукции для нужд СВО