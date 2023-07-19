https://ria.ru/20230719/goszakupki-1885121089.html

ГД приняла в первом чтении проект по ускорению госзакупок для спецоперации

ГД приняла в первом чтении проект по ускорению госзакупок для спецоперации - РИА Новости, 19.07.2023

ГД приняла в первом чтении проект по ускорению госзакупок для спецоперации

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Минобороны России заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика в целях... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:03

2023-07-19T17:03

2023-07-19T17:05

специальная военная операция на украине

госдума рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Минобороны России заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО). Это ускорит неотложные малые закупки для воинских частей, исключив бумажную и организационную волокиту, а также позволит рассчитываться за поставки наличными. Второе чтение возможно 25 июля. Документ, внесенный группой депутатов, направлен на оптимизацию механизмов закупок для государственных нужд в интересах обеспечения обороны и безопасности государства. Сейчас Минобороны России, а также подведомственные ему государственные учреждения и унитарные предприятия вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму. Законопроект допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме. Согласно пояснительной записке, это позволит быстро обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных малых закупках и исключить организационную и бумажную волокиту, связанную с процедурой включения таких закупок в план-график и последующего заключения госконтрактов малого объема. Также это позволит "осуществлять оплату поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов", сказано там.

https://ria.ru/20230718/finansirovanie-1884873448.html

https://ria.ru/20230531/produktsiya-1875269098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф)