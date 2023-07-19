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ГД приняла в первом чтении проект по ускорению госзакупок для спецоперации - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 19.07.2023 (обновлено: 17:05 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/goszakupki-1885121089.html
ГД приняла в первом чтении проект по ускорению госзакупок для спецоперации
ГД приняла в первом чтении проект по ускорению госзакупок для спецоперации - РИА Новости, 19.07.2023
ГД приняла в первом чтении проект по ускорению госзакупок для спецоперации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Минобороны России заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика в целях... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:03
2023-07-19T17:05
специальная военная операция на украине
госдума рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Минобороны России заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО). Это ускорит неотложные малые закупки для воинских частей, исключив бумажную и организационную волокиту, а также позволит рассчитываться за поставки наличными. Второе чтение возможно 25 июля. Документ, внесенный группой депутатов, направлен на оптимизацию механизмов закупок для государственных нужд в интересах обеспечения обороны и безопасности государства. Сейчас Минобороны России, а также подведомственные ему государственные учреждения и унитарные предприятия вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму. Законопроект допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме. Согласно пояснительной записке, это позволит быстро обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных малых закупках и исключить организационную и бумажную волокиту, связанную с процедурой включения таких закупок в план-график и последующего заключения госконтрактов малого объема. Также это позволит "осуществлять оплату поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов", сказано там.
https://ria.ru/20230718/finansirovanie-1884873448.html
https://ria.ru/20230531/produktsiya-1875269098.html
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госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ГД приняла в первом чтении проект по ускорению госзакупок для спецоперации

Госдума приняла в первом чтении законопроект по ускорению закупок для спецоперации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Минобороны России заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО). Это ускорит неотложные малые закупки для воинских частей, исключив бумажную и организационную волокиту, а также позволит рассчитываться за поставки наличными. Второе чтение возможно 25 июля.
Документ, внесенный группой депутатов, направлен на оптимизацию механизмов закупок для государственных нужд в интересах обеспечения обороны и безопасности государства.
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Сейчас Минобороны России, а также подведомственные ему государственные учреждения и унитарные предприятия вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.
Законопроект допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме.
Согласно пояснительной записке, это позволит быстро обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных малых закупках и исключить организационную и бумажную волокиту, связанную с процедурой включения таких закупок в план-график и последующего заключения госконтрактов малого объема.
Также это позволит "осуществлять оплату поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов", сказано там.
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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