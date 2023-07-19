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Вложения России в гособлигации США в мае незначительно выросли
Вложения России в гособлигации США в мае незначительно выросли - РИА Новости, 19.07.2023
Вложения России в гособлигации США в мае незначительно выросли
Россия в мае увеличила портфель американских гособлигаций до 36 миллионов долларов с 35 миллионов долларов в апреле, свидетельствуют данные минфина США. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T05:54
2023-07-19T05:54
2023-07-19T05:54
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Россия в мае увеличила портфель американских гособлигаций до 36 миллионов долларов с 35 миллионов долларов в апреле, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за май, российский портфель состоит из 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 8 миллионов - в краткосрочных. Крупнейшими держателями облигаций казначейства США по-прежнему остаются Япония и Китай, следует из материалов минфина США.
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экономика, сша, россия
Вложения России в гособлигации США в мае незначительно выросли
Минфин США: вложения России в гособлигации США в мае выросли до 36 миллионов долларов