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Вложения России в гособлигации США в мае незначительно выросли - РИА Новости, 19.07.2023
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05:54 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/gosobligatsii-1884975941.html
Вложения России в гособлигации США в мае незначительно выросли
Вложения России в гособлигации США в мае незначительно выросли - РИА Новости, 19.07.2023
Вложения России в гособлигации США в мае незначительно выросли
Россия в мае увеличила портфель американских гособлигаций до 36 миллионов долларов с 35 миллионов долларов в апреле, свидетельствуют данные минфина США. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T05:54
2023-07-19T05:54
экономика
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Россия в мае увеличила портфель американских гособлигаций до 36 миллионов долларов с 35 миллионов долларов в апреле, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за май, российский портфель состоит из 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 8 миллионов - в краткосрочных. Крупнейшими держателями облигаций казначейства США по-прежнему остаются Япония и Китай, следует из материалов минфина США.
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экономика, сша, россия
Экономика, США, Россия
Вложения России в гособлигации США в мае незначительно выросли

Минфин США: вложения России в гособлигации США в мае выросли до 36 миллионов долларов

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Россия в мае увеличила портфель американских гособлигаций до 36 миллионов долларов с 35 миллионов долларов в апреле, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной минфином статистики за май, российский портфель состоит из 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 8 миллионов - в краткосрочных.
Крупнейшими держателями облигаций казначейства США по-прежнему остаются Япония и Китай, следует из материалов минфина США.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Минфин США: вложения России в гособлигации сократились почти вдвое
16 мая 2022, 23:58
 
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