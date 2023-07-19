https://ria.ru/20230719/gosobligatsii-1884975941.html

Вложения России в гособлигации США в мае незначительно выросли

Вложения России в гособлигации США в мае незначительно выросли - РИА Новости, 19.07.2023

Вложения России в гособлигации США в мае незначительно выросли

Россия в мае увеличила портфель американских гособлигаций до 36 миллионов долларов с 35 миллионов долларов в апреле, свидетельствуют данные минфина США. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T05:54

2023-07-19T05:54

2023-07-19T05:54

экономика

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Россия в мае увеличила портфель американских гособлигаций до 36 миллионов долларов с 35 миллионов долларов в апреле, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за май, российский портфель состоит из 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 8 миллионов - в краткосрочных. Крупнейшими держателями облигаций казначейства США по-прежнему остаются Япония и Китай, следует из материалов минфина США.

https://ria.ru/20220516/gosobligatsii-1788917299.html

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экономика, сша, россия