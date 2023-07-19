https://ria.ru/20230719/gore-1884977226.html

"Горе впереди". В Сети Зеленского предупредили о последствиях слов о России

"Горе впереди". В Сети Зеленского предупредили о последствиях слов о России - РИА Новости, 19.07.2023

"Горе впереди". В Сети Зеленского предупредили о последствиях слов о России

Пользователи Twitter осудили публикацию Владимира Зеленского, в которой он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за поддержку Украины в рамках... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T06:49

2023-07-19T06:49

2023-07-19T06:49

в мире

украина

сша

ллойд остин

владимир зеленский

нато

россия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили публикацию Владимира Зеленского, в которой он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за поддержку Украины в рамках площадки Рамштайн."Это только начало горя", — высказался Xavier Monk."Твои хозяева снова швырнули в тебя собачьей едой", — съязвила sophia juliet."Я не предлагал своих денег, просто напоминаю!" — отметил Filip."Зеленский только что сказал, что США ведут мировую войну с Россией. Он не получил приглашения в НАТО для Украины и теперь пытается разжечь войну, чтобы вовлечь всех в нее. Зеленский — тиран с манией величия", — прокомментировал Paul A. Szypula.Во вторник Остин пообещал, что Штаты и их союзники по Украине продолжат обеспечивать военные потребности Киева, в том числе для создания боеспособной и современной армии.

https://ria.ru/20230719/ugroza-1884969179.html

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в мире, украина, сша, ллойд остин, владимир зеленский, нато, россия