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"Горе впереди". В Сети Зеленского предупредили о последствиях слов о России - РИА Новости, 19.07.2023
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06:49 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/gore-1884977226.html
"Горе впереди". В Сети Зеленского предупредили о последствиях слов о России
"Горе впереди". В Сети Зеленского предупредили о последствиях слов о России - РИА Новости, 19.07.2023
"Горе впереди". В Сети Зеленского предупредили о последствиях слов о России
Пользователи Twitter осудили публикацию Владимира Зеленского, в которой он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за поддержку Украины в рамках... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T06:49
2023-07-19T06:49
в мире
украина
сша
ллойд остин
владимир зеленский
нато
россия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили публикацию Владимира Зеленского, в которой он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за поддержку Украины в рамках площадки Рамштайн.&quot;Это только начало горя&quot;, — высказался Xavier Monk."Твои хозяева снова швырнули в тебя собачьей едой", — съязвила sophia juliet."Я не предлагал своих денег, просто напоминаю!" — отметил Filip."Зеленский только что сказал, что США ведут мировую войну с Россией. Он не получил приглашения в НАТО для Украины и теперь пытается разжечь войну, чтобы вовлечь всех в нее. Зеленский — тиран с манией величия", — прокомментировал Paul A. Szypula.Во вторник Остин пообещал, что Штаты и их союзники по Украине продолжат обеспечивать военные потребности Киева, в том числе для создания боеспособной и современной армии.
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в мире, украина, сша, ллойд остин, владимир зеленский, нато, россия
В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Владимир Зеленский, НАТО, Россия
"Горе впереди". В Сети Зеленского предупредили о последствиях слов о России

Пользователи Twitter заявили, что слова Зеленского о России приведут к горю

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили публикацию Владимира Зеленского, в которой он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за поддержку Украины в рамках площадки Рамштайн.
«

"Это только начало горя", — высказался Xavier Monk.

"Твои хозяева снова швырнули в тебя собачьей едой", — съязвила sophia juliet.
"Я не предлагал своих денег, просто напоминаю!" — отметил Filip.
"Зеленский только что сказал, что США ведут мировую войну с Россией. Он не получил приглашения в НАТО для Украины и теперь пытается разжечь войну, чтобы вовлечь всех в нее. Зеленский — тиран с манией величия", — прокомментировал Paul A. Szypula.
Во вторник Остин пообещал, что Штаты и их союзники по Украине продолжат обеспечивать военные потребности Киева, в том числе для создания боеспособной и современной армии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
"Зеленский под угрозой". Названо катастрофическое для Украины событие
02:00
 
В миреУкраинаСШАЛлойд ОстинВладимир ЗеленскийНАТОРоссия
 
 
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