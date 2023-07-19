https://ria.ru/20230719/golodayuschie-1885162600.html

Путин назвал заявления, что Украина кормит голодающих всего мира, ложью

Путин назвал заявления, что Украина кормит голодающих всего мира, ложью - РИА Новости, 19.07.2023

Путин назвал заявления, что Украина кормит голодающих всего мира, ложью

Именно Россия вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность, заявления, что Украина кормит голодающих всего мира – ложь, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:23

2023-07-19T20:23

2023-07-19T20:49

владимир путин

россия

украина

оон

турция

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Именно Россия вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность, заявления, что Украина кормит голодающих всего мира – ложь, заявил президент РФ Владимир Путин. "Именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность. А всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру - спекуляция и ложь", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что России чинят препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам."Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии", - сказал президент РФ на совещании с членами правительства.Путин напомнил, что речь идет "о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230719/sdelka-1884968154.html

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885139267.html

россия

украина

турция

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"Спекуляция и ложь" — Путин об утверждении, что лишь украинское зерно "кормит голодающих" "Спекуляция и ложь" — Путин об утверждении, что лишь украинское зерно "кормит голодающих" 2023-07-19T20:23 true PT0M23S

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владимир путин, россия, украина, оон, турция