https://ria.ru/20230719/gibdd-1885036482.html

МВД опровергло информацию о бездействии сотрудников ГИБДД в Омске

МВД опровергло информацию о бездействии сотрудников ГИБДД в Омске - РИА Новости, 19.07.2023

МВД опровергло информацию о бездействии сотрудников ГИБДД в Омске

МВД РФ опровергло информацию о том, что сотрудники Госавтоинспекции в Омске отказались помочь женщине, которая просила их задержать пристававшего к ее дочери... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:54

2023-07-19T12:54

2023-07-19T13:13

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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию о том, что сотрудники Госавтоинспекции в Омске отказались помочь женщине, которая просила их задержать пристававшего к ее дочери педофила. Как в среду рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, к гулявшей 12-летней девочке в Омске подошел 57-летний мужчина, снял штаны и продемонстрировал ей гениталии. Девочка убежала домой, ее мать выскочила на улицу и с помощью таксиста смогла скрутить предполагаемого педофила. В задержании, по словам источника, ей отказались помочь сотрудники ГИБДД, сославшиеся на занятость. "Публикации в СМИ о бездействии сотрудников Госавтоинспекции в Омской области при обращении к ним мамы пострадавшей девочки не соответствуют действительности", - говорится в заявлении МВД России. По данным регионального управления СК РФ, подозреваемый уже арестован.

https://ria.ru/20230516/shtrafy-1872188540.html

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россия, омск, омская область, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)