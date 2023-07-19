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МВД опровергло информацию о бездействии сотрудников ГИБДД в Омске - РИА Новости, 19.07.2023
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12:54 19.07.2023 (обновлено: 13:13 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/gibdd-1885036482.html
МВД опровергло информацию о бездействии сотрудников ГИБДД в Омске
МВД опровергло информацию о бездействии сотрудников ГИБДД в Омске - РИА Новости, 19.07.2023
МВД опровергло информацию о бездействии сотрудников ГИБДД в Омске
МВД РФ опровергло информацию о том, что сотрудники Госавтоинспекции в Омске отказались помочь женщине, которая просила их задержать пристававшего к ее дочери... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:54
2023-07-19T13:13
россия
омск
омская область
гибдд мвд рф
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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию о том, что сотрудники Госавтоинспекции в Омске отказались помочь женщине, которая просила их задержать пристававшего к ее дочери педофила. Как в среду рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, к гулявшей 12-летней девочке в Омске подошел 57-летний мужчина, снял штаны и продемонстрировал ей гениталии. Девочка убежала домой, ее мать выскочила на улицу и с помощью таксиста смогла скрутить предполагаемого педофила. В задержании, по словам источника, ей отказались помочь сотрудники ГИБДД, сославшиеся на занятость. "Публикации в СМИ о бездействии сотрудников Госавтоинспекции в Омской области при обращении к ним мамы пострадавшей девочки не соответствуют действительности", - говорится в заявлении МВД России. По данным регионального управления СК РФ, подозреваемый уже арестован.
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россия, омск, омская область, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Омск, Омская область, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД опровергло информацию о бездействии сотрудников ГИБДД в Омске

МВД опровергло информацию о том, что сотрудники ГИБДД отказались ловить педофила в Омске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию о том, что сотрудники Госавтоинспекции в Омске отказались помочь женщине, которая просила их задержать пристававшего к ее дочери педофила.
Как в среду рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, к гулявшей 12-летней девочке в Омске подошел 57-летний мужчина, снял штаны и продемонстрировал ей гениталии. Девочка убежала домой, ее мать выскочила на улицу и с помощью таксиста смогла скрутить предполагаемого педофила. В задержании, по словам источника, ей отказались помочь сотрудники ГИБДД, сославшиеся на занятость.
"Публикации в СМИ о бездействии сотрудников Госавтоинспекции в Омской области при обращении к ним мамы пострадавшей девочки не соответствуют действительности", - говорится в заявлении МВД России.
По данным регионального управления СК РФ, подозреваемый уже арестован.
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РоссияОмскОмская областьГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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