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В Комрате началась церемония инаугурации главы Гагаузии - РИА Новости, 19.07.2023
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18:22 19.07.2023 (обновлено: 19:51 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/gagauziya-1885142203.html
В Комрате началась церемония инаугурации главы Гагаузии
В Комрате началась церемония инаугурации главы Гагаузии - РИА Новости, 19.07.2023
В Комрате началась церемония инаугурации главы Гагаузии
В Комрате в среду начинается подготовка к торжественной церемонии инаугурации нового главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, событие... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:22
2023-07-19T19:51
молдавия
в мире
кишинев
комрат
евгения гуцул
майя санду
игорь гросу
таможенный союз
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КОМРАТ (Молдавия), 19 июл – РИА Новости. В Комрате в среду начинается подготовка к торжественной церемонии инаугурации нового главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, событие проходит на центральной площади города, передает корреспондент РИА Новости. Весной в автономии состоялись очередные выборы главы региона, в ходе которых Гуцул одержала победу. Она была единственным кандидатом в главы автономии, которого выдвинула ныне запрещенная политическая партия "Шор". Предвыборная кампания в автономии проходила на фоне противостояния между центральными властями и оппозицией, которая с весны прошлого года проводит в Кишиневе и других населенных пунктах страны протесты против роста цен и политического преследования оппонентов президента Майи Санду. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Церемония инаугурации по традиции проходит в торжественной обстановке и в присутствии гостей: жителей автономии, местных и республиканских политиков, общественных деятелей, ряда представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Молдавии, местных и зарубежных деятелей культуры и артистов. В частности, в качестве почтенного гостя на церемонию приглашен популярный турецкий актер Бурак Озчивит. Народное собрание (местный парламент) Гагаузии пригласило на инаугурацию главу республики Майю Санду, председателя парламента Игоря Гросу, премьер-министра Дорина Речана, но они официально отказались от поездки в Комрат, в Гагаузии расценили действия центральных властей как бойкот. Башкан Гагаузии является членом правительства, однако нынешние центральные власти Молдавии демонстративно дистанцируются от Комрата. Накануне депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Раду Мариан представил законопроект, предполагающий сокращение бюджета автономии на полмиллиарда леев (27 миллионов долларов). Аналитики в Молдавии отмечают, что противостояние Кишинева и Комрата продолжится. Сама Гуцул считает непрофессиональным игнорирование Кишиневом инаугурации главы Гагаузии. Накануне она заявила, что принимает решение центральных властей, но расценивает это как максимальное неуважение к выбору народа автономии и прямое оскорбление всех жителей региона. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html
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молдавия, в мире, кишинев, комрат, евгения гуцул, майя санду, игорь гросу, таможенный союз
Молдавия, В мире, Кишинев, Комрат, Евгения Гуцул, Майя Санду, Игорь Гросу, Таможенный союз
В Комрате началась церемония инаугурации главы Гагаузии

В Комрате началась церемония инаугурации главы Гагаузской автономии Молдавии Гуцул

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЦеремония инаугурации главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на центральной площади города Комрат
Церемония инаугурации главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на центральной площади города Комрат - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Церемония инаугурации главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на центральной площади города Комрат
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КОМРАТ (Молдавия), 19 июл – РИА Новости. В Комрате в среду начинается подготовка к торжественной церемонии инаугурации нового главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, событие проходит на центральной площади города, передает корреспондент РИА Новости.
Весной в автономии состоялись очередные выборы главы региона, в ходе которых Гуцул одержала победу. Она была единственным кандидатом в главы автономии, которого выдвинула ныне запрещенная политическая партия "Шор". Предвыборная кампания в автономии проходила на фоне противостояния между центральными властями и оппозицией, которая с весны прошлого года проводит в Кишиневе и других населенных пунктах страны протесты против роста цен и политического преследования оппонентов президента Майи Санду. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов.
Церемония инаугурации по традиции проходит в торжественной обстановке и в присутствии гостей: жителей автономии, местных и республиканских политиков, общественных деятелей, ряда представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Молдавии, местных и зарубежных деятелей культуры и артистов. В частности, в качестве почтенного гостя на церемонию приглашен популярный турецкий актер Бурак Озчивит. Народное собрание (местный парламент) Гагаузии пригласило на инаугурацию главу республики Майю Санду, председателя парламента Игоря Гросу, премьер-министра Дорина Речана, но они официально отказались от поездки в Комрат, в Гагаузии расценили действия центральных властей как бойкот.
Башкан Гагаузии является членом правительства, однако нынешние центральные власти Молдавии демонстративно дистанцируются от Комрата. Накануне депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Раду Мариан представил законопроект, предполагающий сокращение бюджета автономии на полмиллиарда леев (27 миллионов долларов). Аналитики в Молдавии отмечают, что противостояние Кишинева и Комрата продолжится.
Сама Гуцул считает непрофессиональным игнорирование Кишиневом инаугурации главы Гагаузии. Накануне она заявила, что принимает решение центральных властей, но расценивает это как максимальное неуважение к выбору народа автономии и прямое оскорбление всех жителей региона.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Участники митинга, организованного оппозиционной партией Шор, в Гагаузии - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
В Гагаузии призвали Кишинев считаться с мнением региона
21 мая, 23:27
 
МолдавияВ миреКишиневКомратЕвгения ГуцулМайя СандуИгорь ГросуТаможенный союз
 
 
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